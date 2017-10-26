أسرة ياسين تثمن مبادرة العين

العين (الاتحاد)

طلب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، تخصيص صفحتين في برنامج كتيب مباريات «الزعيم»، تحت عنوان «مدرج الوفاء»، انطلاقاً من الدور المهم الذي يوليه النادي لجميع المنتسبين إليه والمتعاملين معه، وفي مقدمتهم الجمهور الوفي أحد أبرز عوامل النجاح.

ويسلط باب «مدرج الوفاء» الضوء على أهم القضايا التي تشغل الجماهير، ليكون منصة أساسية بمطبوعة النادي الرسمية، للتعبير عن آراء جريئة لكل محب لهذا الصرح العملاق، حول مصلحة العين ومناقشة القضايا المهمة المرتبطة بالنادي، ويدشن الكتيب «مدرج الوفاء» بلقاء من الذاكرة مع المشجع ياسين سليمان، الذي تعرض لوعكة صحية ألزمته المستشفى.

وأعربت أسرة ياسين، عن امتنانها وتقديرها للعين، على الدعم والاهتمام اللافت الذي تحظى به الأسرة بتوجيهات قيادة النادي، وأكدت زوجة ياسين، أن العين ظل يحيط الأسرة بالرعاية والاهتمام والتقدير، الأمر الذي خفف عنهم الكثير من الأمور، بداية بالظروف الصحية التي عانى منها عدد من أفراد الأسرة، مروراً بفقدان اثنين من أبنائها، وصولاً إلى «الوعكة» التي ألمت برب الأسرة.

وقالت: نعجز عن التعبير عن مشاعرنا الصادقة، تجاه ما وجدناه من قيادة العين، إلى جانب اهتمام ومتابعة محمد بن ثعلوب الدرعي، ونجوم الفريق والجهاز الإداري وجماهير النادي الكبير.