شبكة «الإذاعة العربية» تروج لحملات الوصل

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الوصل لكرة القدم اتفاقية شراكة ترويجية، مع شبكة «الإذاعة العربية» لمدة عام قابل للتجديد، لتصبح بموجبها الأخيرة الجهة المسؤولة عن حملات النادي الترويجية في المحطات الإذاعية، بالتزامن مع مباريات الفريق الأول في دوري وكأس الخليج العربي، بجانب دوري أبطال آسيا 2018، حيث دشنت الشراكة الجديدة بالترويج لمباراة الوصل أمام دبا الفجيرة اليوم، في الجولة السادسة للدوري.

وجاء توقيع الاتفاقية، انطلاقاً من رغبة إدارة شركة الوصل لكرة القدم، في تعزيز سبل التعاون والتفاعل مع جميع مؤسسات الدولة، وسعياً للارتقاء بالعمل التسويقي داخل النادي لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، بالتعاون مع شبكة «الإذاعة العربية»، والتي تعتبر إحدى الجهات الرائدة في صناعة البث الإذاعي، بفضل جمهورها الواسع الذي يتألف من أكثر من 190 جنسية تحتضنهم دبي.

وأعرب محمد العامري، المدير التنفيذي لنادي الوصل، عن سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية مع شبكة «الإذاعة العربية» ، مؤكداً أن الشراكة توضح بجلاء المكانة الرفيعة التي وصل إليها «الإمبراطور» خلال السنوات الأخيرة، مبدياً تفاؤله الكبير بما تنتجه الشراكة من إسهامات تدعم مسيرة النادي في المرحلة المقبلة.

من جانبها، ثمنت لجنة دوي المحترفين المبادرة التسويقية الجديدة لنادي الوصل، والترويج لمباريات الفريق في دوري وكأس الخليج العربي عبر المحطات الإذاعية لشبكة «الإذاعة العربية»، وأكد عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين، أن الخطوة تنسجم مع مبادرات اللجنة للترويج للمسابقات ودعم الحضور الجماهيري، لافتاً إلى الفعاليات الجماهيرية التي تنظمها اللجنة خلال الموسم الحالي، والتي يصل عددها 25 فعالية جماهيرية ستشهدها مختلف ملاعب دورينا خلال مباريات الموسم الحالي.وتهدف لجنة دوري المحترفين من إقامة هذه الفعاليات لجعل حضور المباريات من داخل الاستاد تجربة ممتعة ومثيرة من خلال المشاركة في الفعاليات، وخوض التحديات التي تشتمل عليها الأنشطة، وتأتي الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها لجنة دوري المحترفين لتوفير أجواء أفضل للجمهور في المباريات، وتعتبر هذه الفعاليات فرصة كبيرة لرعاة البطولة والأندية للتواصل المباشر مع الجمهور، كما تسهم في زيادة نسبة الحضور الجماهيري، من خلال تهيئة أجواء أفضل في الملاعب المستضيفة للمباريات.وأكد محمود الرشيد، مدير عام شبكة «الإذاعة العربية»، عن فخره واعتزازه بالشراكة مع الوصل الذي يعد ركناً مهماً من أركان الرياضة في الوطن العربي، مؤكداً بذل قصارى الجهد وتوفير مساحات أوسع للإعلانات المتعلقة بنادي الوصل لنجاح هذه الشراكة وامتدادها خلال السنوات المقبلة.