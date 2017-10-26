برانديلي: «العميد» في طور «النمو»!

مراد المصري (دبي)

أوضح الإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب النصر، أنه ينتظر ردة الفعل المناسبة من «العميد» أمام الظفرة غداً، وعدم تكرار الشوط الأول في مباراة عجمان بالجولة الماضية، مشيراً إلى أنه يتعامل مع «الأزرق» بواقعية، ولم يسبق له الإعلان عن المنافسة على اللقب، حيث يسعى حالياً لتطوير الفريق ويتواجد بين المنافسين على الألقاب في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأيام الماضية جاءت صعبة، وضاعف منها إصابة فواز عوانة، فيما عاد البرازيلي مارسيلو سيرينو إلى التدريبات، وأصبح مرشحاً لدخول القائمة، في انتظار معرفة جاهزيته بصورة كاملة، بسبب غيابه 15 يوماً، وكشف عن تواصل غياب مبارك سعيد وعلي حسين.

واعترف برانديلي بوجود تغييرات في التشكيلة، لكنها طفيفة، والأهم تغيير العقلية وأسلوب التعامل مع المباراة، وكشف عن لقاء عقده حميد الطاير رئيس شركة النصر لكرة القدم مع اللاعبين عقب مباراة عجمان، وجه من خلالها رسالة شديدة لهم، يتمنى أن تسهم في إحداث التغيير.

وشدد المدرب إلى أنه يعمل وفق مشروع يمتد عامين إلى 3 سنوات، لجعل النصر منافساً على اللقب، وفي الوقت الحالي ما زال الفريق في طور النمو، إلا أنه يرفض أن يستسلم عند أول «عثرة»، وأن عليه مواصلة القتال واللعب بجماعية.

وأشاد برانديلي باختيار مواطنه زاكيروني لتدريب المنتخب، موضحاً أنه رجل يعمل بجد، واختياره الموافقة على هذا المشروع، جاء بالتأكيد بعد تفكير عميق منه، كما أنه يملك الخبرة من الكرة الآسيوية بالعمل مع اليابان.