مقتل 3 إرهابيين وشرطيين بهجوم في الشيشان

موسكو (أ ف ب)

أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف مقتل ثلاثة إرهابيين وشرطيين اثنين ليل الأحد الاثنين في هذه الجمهورية الروسية الواقعة في القوقاز. وقال قديروف، إن مجموعة من المسلحين هاجمت مركزاً للشرطة في شالي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة، وتبعد نحو ثلاثين كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة جروزني.

وأضاف في بيان للرئاسة الشيشانية، أن شرطيين اثنين وثلاثة مهاجمين قتلوا، وجرح مدنيان في الهجوم.

وتراجعت الحوادث المسلحة والهجمات التي تستهدف قوات الأمن تدريجياً في الشيشان، لكنها لا تزال تتكرر في جمهورية داغستان الصغيرة.

وفي ديسمبر 2014 دارت معارك عنيفة بين متمردين وقوات الأمن في وسط غروزني أوقعت ما لا يقل عن 24 قتيلاً، بينهم 14 عنصراً في قوات الأمن.

وبعد حربين انفصاليتين طاحنتين في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، اختارت موسكو «رئيساً محلياً» للشيشان هو احمد قديروف والد الرئيس الحالي، لكنه اغتيل في 2004.