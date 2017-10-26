«المهام الخاصة» أبطال «درع الطريق»

أبوظبي (الاتحاد)

توّج فريق قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي بالمركز الأول في المجموع العام لبطولة سباق الطريق سيدات، والتي أقيمت في كورنيش أبوظبي، برعاية معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ضمن بطولات درع «القائد العام» للألعاب الرياضية للموسم الرياضي 2017 - 2018، وحقق قطاع الموارد البشرية المركز الثاني، وحصل قطاع الأمن الجنائي على المركز الثالث بمشاركة كبيرة من جميع القطاعات الشرطية على مسافة 4 كيلومترات.

وكرم العميد أحمد الحنطوبي نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، الفرق الفائزة، بحضور العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات رئيس اللجنة العليا الرياضية والمقدم عصام عبدالله آل علي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية.

وأكد العميد الحنطوبي حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بالارتقاء بمنظومة الرياضة، والتي تعد من العناصر الحيوية والهامة التي تعزز من قدرة المنتسبين على القيام بواجباتهم بهمة ونشاط وإسعادهم بممارسة رياضات مُحببة إلى قلوبهم، تسهم في رفع كفاءتهم البدنية والذهنية والنفسية والوظيفية ودعم قيادتنا الرشيدة للعنصر النسائي.

وهنأ الفائزين في البطولة، وتمنى للمشاركين الذين لم يحالفهم الحظ التوفيق في المشاركات المقبلة، وحثهم على المزيد من التنافس الرياضي الذي يسمو بالأخلاق الحميدة.