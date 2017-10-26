«سباقات ياس» تعود إلى موطن الفورمولا-1

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد عطلة الأسبوع انطلاقة الموسم الجديد لرياضة سباق السيارات في حلبة مرسى مع عودة سلسلة سباقات ياس إلى موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في جولتها الأولى.

ومجدداً تعود بطولة كأس تي آر دي 86 إلى الحلبة في موسمها الرابع على التوالي، وتشهد بطولة السيارات المخصصة لطراز واحد التي تنظمها حلبة مرسى ياس مشاركة مجموعة متنوعة من سائقي السباقات المحترفين الذي يتنافسون جنباً إلى جنب مع سائقين هواة في فئتين منفصلتين، الذهبية والفضية، على مدار ست جولات حافلة بالمنافسة والحماس، ويسعى كريم الأزهري، حامل لقب البطولة لموسم 2016/‏‏2017، هذا الموسم مجدداً لحصد أكبر قدرٍ من النقاط في المراحل المبكرة من البطولة.

ويقول سعود القايدي، مدير نادي ياس لرياضة السيارات: «نحن سعداء بعودة سلسلة سباقات ياس في موسمها الرابع على التوالي التي تتضمن مزيداً من البطولات المحلية لرياضة سباق السيارات لتوفر للسائقين في المنطقة حلبة يستعرضون فيها مواهبهم ويطورون قدراتهم». وتابع: « نوفر منصة تسهل على السائقين المحليين دخول هذه الرياضة الممتعة ضمن بيئة احترافية وآمنة، واستضافة فعاليات عالمية ضخمة مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017 الذي يفصلنا عنه أقل من شهر».