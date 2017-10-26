«ترايثلون دبي للسيدات» 3 نوفمبر

دبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لـ «ترايثلون دبي للسيدات» عن التجهيزات الأخيرة لانطلاق الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي تنظمه لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي الجمعة 3 نوفمبر المقبل في منطقة جميرا، ويتضمن المنافسة في ثلاث رياضات هي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً، ويغلق باب الاشتراك فيه يوم 30 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر نادي دبي للسيدات برئاسة لمياء عبدالعزيز خان رئيس اللجنة المنظمة للترايثلون، ونائب رئيس لجنة رياضة المرأة ومديرة نادي دبي للسيدات، وحضره فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، ميدية السويدي وأنس الفاعوري من المجلس، والنقيب محمد عبدالله موسى من إدارة المرور بالقيادة العامة لشرطة دبي، والملازم يحيى يوسف الرئيسي والملازم عبدالله الشبيلي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الملازم عبدالرحمن بورقيبة من مركز شرطة موانئ دبي، الملازم سعيد محمد حسن المنطوبي من مركز شرطة بر دبي، وعدد من ممثلي الشركات والفنادق الداعمة والراعية للحدث.

وأستعرضت اللجنة كل الخطط والمعلومات المتعلقة بالترايثلون، وناقشت مسارات السباقات وتأمين كل سبل السلامة والأمان للمتسابقات، سواء في البحر أو على مسارات الجري والدراجات الهوائية، وبحثت دور كل مؤسسة في تأمين السباق وتوفير كل المتطلبات الخاصة بالتنظيم، حيث ستوفر القيادة العامة لشرطة دبي موكب تأمين الدراجات، وناقشت اللجنة مواعيد الإغلاق الجزئي للطرق التي سيمر منها سباق الدراجات الهوائية.

وتم التأكيد على توفير الخصوصية التامة للمشاركات خلال سباق السباحة حتى وصولهن إلى مكان الدراجات الهوائية، كما سيتم توفير طاقم كامل من فريق الإنقاذ جميعهن من السيدات لمراقبة المتنافسات أثناء سباق السباحة، وستوفر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيارات مجهزة بكل التجهيزات الطبية الحديثة لمتابعة السابق من بداية انطلاقه وحتى وصول آخر متسابقة.

وفي نهاية الاجتماع نظمت زيارة ميدانية إلى موقع إقامة البطولة ومسارات السباق لتحديد كل المتطلبات بدقة على أرض الواقع، كما تم الاطلاع على موقع إقامة قرية السباق.