جميلة القاسمي رئيساً لمجلس إدارة «الباراتايكواندو» الدولي

الشارقة (وام)
تم تكليف الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية برئاسة مجلس إدارة الباراتايكواندو وعضوية المجلس الدولي بعد أن تم اعتمادها كرياضة رسمية في الألعاب شبه الأولمبية في اليابان 2020.
وكان للشيخة جميلة بنت محمد القاسمي الدور الريادي في تبني ودعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ابتداءً من احتضان مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية نادي الثقة للمعاقين في مايو 1987 وتشجيع الطلبة على ممارسة هواياتهم الرياضية بشكل محترف وترؤسها أول لجنة للأولمبياد الخاص الدولي في ديسمبر 1989 وصولاً إلى مشاركة الرياضيين ذوي الإعاقة في أهم البطولات المحلية والإقليمية والعالمية والحصول على الميداليات الملونة والمراتب المتقدمة.
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كما أشادت بالجهود المبذولة في إمارة الشارقة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة الرياضات الجديدة ومنها التايكواندو لافتة إلى اهتمام المدينة الدائم برفع القدرات البدنية والذهنية للشباب ذوي الإعاقة من خلال السفر وممارسة الرياضة والاحتكاك بمجتمعات وثقافات أخرى والمشاركة في مختلف البطولات وإحراز المراكز المتقدمة.