جميلة القاسمي رئيساً لمجلس إدارة «الباراتايكواندو» الدولي

الشارقة (وام)

تم تكليف الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية برئاسة مجلس إدارة الباراتايكواندو وعضوية المجلس الدولي بعد أن تم اعتمادها كرياضة رسمية في الألعاب شبه الأولمبية في اليابان 2020.

وكان للشيخة جميلة بنت محمد القاسمي الدور الريادي في تبني ودعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ابتداءً من احتضان مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية نادي الثقة للمعاقين في مايو 1987 وتشجيع الطلبة على ممارسة هواياتهم الرياضية بشكل محترف وترؤسها أول لجنة للأولمبياد الخاص الدولي في ديسمبر 1989 وصولاً إلى مشاركة الرياضيين ذوي الإعاقة في أهم البطولات المحلية والإقليمية والعالمية والحصول على الميداليات الملونة والمراتب المتقدمة.

وتوجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه المتواصل لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الأمر الذي مكّن إمارة الشارقة من تبوؤ مكانة متقدمة على مستوى المنطقة في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي مناصرتهم وتعليمهم وتمكينهم في المجالات كافة.

كما أشادت بالجهود المبذولة في إمارة الشارقة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة الرياضات الجديدة ومنها التايكواندو لافتة إلى اهتمام المدينة الدائم برفع القدرات البدنية والذهنية للشباب ذوي الإعاقة من خلال السفر وممارسة الرياضة والاحتكاك بمجتمعات وثقافات أخرى والمشاركة في مختلف البطولات وإحراز المراكز المتقدمة.