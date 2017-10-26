«أبوظبي 5» يبحث عن منصة إكس كات في شايمن

خالد السعدي (شايمن)

وصلت بعثة فريق أبوظبي لزوارق الإكس كات إلى مدينة شايمن الصينية مساء أمس الأول، للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الإكس كات التي تفتتح اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل، وسط حضور ومشاركة قوية لمختلف الزوارق والمتسابقين وفي مقدمتهم أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير، وماجد المنصوري وزورق الفيكتوري 3 بقيادة سالم العديدي، وعيسى آل علي وزورق الوصل بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

وحث سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الفريق على تقديم أفضل مستوى في الجولة، وشكر سالم الرميثي مدير عام النادي رئيس الفريق، سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، وعبر عن امتنانه الكبير لسموه للمتابعة الدائمة والحرص على دعم الفريق دوماً وفي كل مشاركاته، وقال: ينشد فريقنا التميز دوماً ويبحث عن النتائج الأفضل، ما سيكون لنا أيضاً في الجولة والمشاركة الحالية في مدينة شايمن، اسم الإمارات وأبوظبي هو الأهم دوماً بالنسبة لنا، ويجب أن نعمل على تحقيق ذلك بأن نفكر دائماً في تحقيق المراكز المتقدمة والأفضل في كل مشاركاتنا.

وتستعد الزوارق الإماراتية من أجل جولة جديدة من المتعة والمنافسة القوية، وسط أجواء حماسية كبيرة من مختلف المنافسين، وكانت الجولة الثانية التي اختتمت في الأسبوع الماضي في مدينة ويهاي الصينية قد شهدت حلول زورق أبوظبي 5 في المركز الثالث في السباق الرئيسي الأول، ثم الخامس في السباق الثاني للجولة بعد أن قام بالتفافة خاطئة عند إحدى البوابات الهوائية مما كلفه دورة إجبارية كاملة حرمته من المنصة، ويتصدر الترتيب العام حالياً زورق الأسترالي بلو رو 8 بـ 118، في حين يحل ثانياً في الترتيب العام زورق الفيكتوري 3 برصيد 115 نقطة، ويأتي ثالثاً زورق أبوظبي 5 برصيد 104 نقاط.

ومن المنتظر أن يقام السباق الأول للجولة السبت، والسباق الثاني والختامي الأحد، ليسدل الستار على جولات الصين، وتتوجه الزوارق إلى الإمارات لإقامة الجولة الأخيرة والرابعة في دبي بداية ديسمبر المقبل، وشهدت البطولة في الموسم الحالي وللمرة الأولى، إقامة ثلاث جولات متتالية في ثلاث مدن صينية، آخرها هي شايمن والتي تستضيف البطولة حالياً.

ويبدأ الإعداد اليوم من خلال يوم الفحص الفني والتسجيل الرسمي، بالإضافة إلى تجارب حرة للزوارق المشاركة، ويشهد غداً إقامة تحدي وسباق كسر الكيلو، قبل الانتقال إلى ملحمة السباقين يوم السبت والأحد، وينظر زورق أبوظبي 5 بجدية كبيرة إلى السباقين وإلى هذه الجولة من أجل أن يحقق المراكز الأولى مثلما فعل في الجولة الافتتاحية للبطولة، وأن ينافس وبقوة على حظوظه في الفوز بلقب البطولة للموسم الحالي، وبدأت بعثة الفريق أعمالها مبكراً اليوم في إعداد وتجهيز الزورق من أجل المنافسة والتحدي المرتقب.

وقال ناصر الظاهري، راديو مان الفريق والمشرف الفني لزورق أبوظبي، إن استعدادات الفريق جيدة، وصلنا لمرحلة شديدة الجدية من البطولة، ويجب أن نركز على إحراز أفضل المراكز من أجل أن يبقى لنا حظوظ كبيرة في الفوز بلقب الموسم، سيكون غداً خاصاً بالإعداد والتجارب، وسنتوقف كثيراً عند هذه النقطة شديدة الأهمية، لكي نكون في الاستعداد والجاهزية الأمثل للسباق.

وأضاف الظاهري: نريد أن نحقق في الجولة الحالية أيضاً أفضل رصيد من النقاط، وحتى ننتقل إلى الجولة الختامية في دبي، ونحن في موقف مريح أيضاً بالنسبة لنا، زورقنا ومتسابقونا قادرون على تحقيق ذلك، ومتفائلون بقدراتنا أيضاً.