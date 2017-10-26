200 لاعب يدشنون موسم رياضة «النبلاء»

دبي (الاتحاد)

يدشن اتحاد المبارزة سلسلة البطولات المحلية للموسم الرياضي الجديد 2017/‏2018 غداً بإقامة أولى بطولاته المحلية في الصالة الرياضية بمدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم بمنطقة المحيصنة الأولى بدبي، وسط مشاركة قياسية لأكثر من 200 لاعب ولاعبة، يتنافسون على ألقاب 6 مسابقات لأسلحة الفلوريه والايبيه والسابر في لعبة رياضة النبلاء.

وتستهل المنافسات بإقامة منافسات الرجال غداً عند العاشرة والنصف صباحاً، بمشاركة أكثر من 118 لاعباً، على أن تستكمل البطولة السبت بإقامة مسابقات الفتيات التي من المقرر أن تشارك بها 83 لاعبة.

وأكدت هدى المطروشي، الأمين العام للاتحاد، أن مجلس إدارة الاتحاد، وبناءً على توصية اللجنة الفنية، اعتمد 9 بطولات محلية لهذا الموسم، وهو عدد قياسي، حيث تنوعت البطولات المحلية، لتشمل جميع الفئات والجنسين ومختلف الأعمار، وعقب هذه البطولة تقام منافسات بطولة الاتحاد بأبوظبي لفئتي 15، 20 سنة يومي 17، 18 نوفمبر، ثم بطولة الشارقة تحت 17 سنة يومي 1، 2 ديسمبر، ثم ينظم الاتحاد بطولة أكاديمية ام كي اف ايه لسلاح الايبيه بدبي يومي 15، 16 ديسمبر، ثم بطولة رأس الخيمة للعمومي للفرق يومي 11، 12 يناير العام المقبل، تتبعها بطولة دبي لفئتي 20، 15 سنة يومي 16، 17 فبراير، ثم بطولة المهارات لفئة أقل من 11 سنة يومي 16، 17 مارس، تتبعها إقامة بطولة الاتحاد بالشارقة يومي 23، 24 مارس، ويختتم الموسم المحلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في أبوظبي يومي 13، 14 أبريل.

وأشارت المطروشي إلى أن هذا العدد الكبير من البطولات، والتي يحرص مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، على تنظيمها ليواكب التطور الكبير في اللعبة وانتشارها السريع بين صفوف أبنائنا وبناتنا، واتساع قاعدة المشاركين، خاصة بعد أن استقطبت الأندية أعداداً كبيرة من اللاعبين واللاعبات.