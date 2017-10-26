خسارة ثقيلة لشباب الأهلي في «عربية» السلة

حسن الخميس (المغرب)

لقي فريق شباب الأهلي ـ دبي خسارة ثقيلة في أول مواجهاته في بطولة الأندية العربية الأبطال لكرة السلة المقامة حالياً في مدينة سلا المغربية أمام فريق المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 110 /‏‏‏ 76 ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور التمهيدي.

وكان الأهلي الذي يشارك بتشكيلة غير مكتملة وبلاعبين شباب بمعاونة عنصري الخبرة قيس عمر وجاسم عبدالرضا وبلاعب أجنبي واحد هو المغربي بايري أمين الذي انضم للفريق قبل اللقاء مباشرة، دخل مباراته الافتتاحية أمام المجمع البترولي الجزائري بتشكيلة ضمت 8 لاعبين فقط، فيما يحق لكل فريق اللعب 12 لاعباً، كما هو متعارف عليه، وذلك بسبب اعتذار عدد كبير من لاعبيه عن عدم مصاحبة الفريق في مهمته الوطنية لأسباب مختلفة، منها الامتحانات كالشقيقين سعيد، وعدم الحصول على إجازات من جهات العمل كراشد ناصر وموسى خويدم، ومنها الانقطاع عن تدريبات الفريق لأسباب غير معروفة كاللاعب محمد لطيف.

ورغم النقص العددي في فريق شباب الأهلي دبي بالمقارنة بالفريق الجزائري المنافس الذي يعلب بتشكيلة معظمها يشكل عماد المنتخب الجزائري بجانب لاعبين محترفين، فإن شباب الأهلي استطاع خلال النصف الأول للمباراة مجاراة الخصم ففاز بالفترة الأولى 29 /‏‏‏ 27، وخسر الثانية 19 /‏‏‏ 24.وخلال النصف الثاني من المباراة لم يصمد ممثل الأندية الإماراتية الاحتفاظ بلياقة لاعبيه البدنية فحل عليهم التعب والإرهاق لعدم وجود البديل على دكة الاحتياط، فخسر الفترة الثالثة 13 /‏‏‏ 29، والرابعة والأخيرة 21 /‏‏‏ 28.وكانت منافسات أمس الأول شهدت فوز الجزيرة المصري على الفتح المغربي بنتيجة ثقيلة 96 /‏‏‏ 42 ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما فاز شباب المنزة التونسي على المحرق البحريني 66 /‏‏‏ 55 في المجموعة الأولى والهومنتمن اللبناني على الجيش الملكي المغربي 93 /‏‏‏ 78 في المجموعة الثانية.وتقام اليوم 3 مواجهات، حيث يلعب الفتح السعودي مع شباب الأهلي دبي، يعقبها لقاء الجزيرة المصري مع شباب المنزة التونسي في المجموعة الأولى، ثم الهومنتمن اللبناني مع الغرافة القطري ضمن منافسات المجموعة الثانية.