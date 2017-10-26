«الطريق إلى أولمبياد 2024» على مائدة النقاش في الجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

«الطريق إلى أولمبياد 2024».. كان العنوان الأبرز في اجتماع عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، مع الإدارة التنفيذية في الاتحاد مساء أمس الأول بمقر الاتحاد في العاصمة أبوظبي.. حيث ناقش الهاشمي مع كل الحضور هذا الملف بتوسع من زاويتين، الأولى الإدارية والقانونية، والثانية هي الزاوية الفنية.

وفيما يخص الزاوية الإدارية والقانونية أعطى رئيس الاتحاد توجيهاته للجميع بإعداد ملف قوي تتوفر فيه كل الاشتراطات القانونية والتنظيمية للعرض على اللجنة الأولمبية والحصول على الاعتماد للمشاركة في الدورة، وتم تشكيل لجنة من داخل الاتحاد تضم فهد علي الشامسي المدير التنفيذي، أمين عام الاتحادين الآسيوي والدولي، وسميرة الرميثي عضوة مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد المرزوقي المدير المالي والمسؤول عن ملف التسويق، لمتابعة هذا الموضوع مع اللجنة المعنية في المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي بهذا الملف. وأعطى الهاشمي تعليماته للكادر الفني في المنتخبات بوضع 2024 وصناعة الأبطال القادرين على رفع علم الدولة في هذا التحدي على رأس الأولويات بعيدة المدى، على أن تكون آسياد جاكرتا خطوة على الطريق، وطالبهم بربط المسابقات المحلية مع الدولية لتصب جميعها في تأهيل منتخب قوي في كل الفئات والأوزان، يمكنه أن يحقق اختراقاً أولمبياً في أول مناسبة للمشاركة بعد الاعتماد، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى الربط والتنسيق والتعاون مع مشروع صناعة الأبطال الذي تم إطلاقه لهذا الغرض في الصيف الماضي، والذي قام على اختيار 45 لاعباً ولاعبة في مختلف الأوزان من مراحل سنية مبكرة، وتبنيهم رياضياً وتعليمياً وتربوياً وفق برنامج احترافي شامل يوفر البرامج الغذائية والمعسكرات والمشاركات الدولية، ويقدم رواتب شهرية للاعبين واللاعبات ومكافآت مجزية عن كل إنجاز يحققونه.

وفي سياق آخر، اطلع عبدالمنعم الهاشمي على المستجدات الخاصة ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بنسختها العاشرة، وأكد محمد المرزوقي المدير المالي والمسؤول عن ملف التسويق أن رئيس الاتحاد طلب أن تكون تلك النسخة مختلفة تماماً عن كل ما سبق، بمعنى أن تقدم الجديد على ضوء النجاحات المتوالية التي حققتها النسخ السابقة، وأن تكون النسخة العاشرة إعلاناً عن الانتقال إلى مرحلة أخرى أكثر تطورا واحترافية.

وقال المرزوقي: البطولة العاشرة ستشهد العديد من المفاجآت التي ستلفت انتباه الرأي العام، سواء في شكلها أو مضمونها، ولن نكشف عن تلك المفاجآت والمبادرات الآن؛ لأننا في طور التجهيز لها، ولكننا سوف نعقد اجتماعاً في وقت قريب للكشف عن آخر المستجدات في التجهيز لهذا الحدث العالمي الكبير.