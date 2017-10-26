«وديعة» تبحث عن لقب كأس زايد في تولوز اليوم

تولوز (الاتحاد)

يستضيف مضمار مدينة تولوز الفرنسية اليوم الجولة الثانية عشرة والختامية لكأس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (تحدي كأس البريدرز) للفئة الثانية لمسافة 1600 متر البالغة جائزته المالية 45 ألف يورو، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ليواصل المهرجان رحلاته المكوكية حول جميع قارات العالم، ترجمة للنجاح الذي حققه، والسمعة العالمية التي اكتسبها، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويجتذب كأس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الثانية 9 من أفضل المهرات في سن ثلاث سنوات بأوروبا، تتصدرها المهرة غير المهزومة «وديعة» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي تبحث عن اللقب بإشراف توماس دوميول، وقيادة ايملين ريفولت.

وكانت المهرة غير المهزومة «وديعة»، قد حققت فوزها الثالث على التوالي، متفوقة على منافسيها في سباق بري سانت لوران المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، الذي أقيم بمضمار داكس بفرنسا.