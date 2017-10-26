حيوانات تهوى اقتحام الملاعب!

القاهرة (الاتحاد)

لم يكن مشهد اقتحام سنجاب لملعب الاتحاد، قبيل مواجهة مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الانجليزية هو الأول من نوعه، فالسنجاب تواجد هذه المرة داخل عشب الملعب قبل بدء المباراة، واكتشفه أحد عمال النظافة، مما دفع الحيوان الصغير لمحاولة الفرار قبل الإمساك به، وكان سنجاب آخر قد اقتحم ملعب مباراة وستيرن نيويورك وفيلادلفيا في الكرة النسائية عام 2011، وأخذ يدور حول نفسه ويتراقص طوال 8 دقائق توقف فيها اللعب، وابتعدت اللاعبات عنه خوفاً منه حتى تم التقاطه، أما الواقعة الأكثر خطورة فحدثت في عام 2013، خلال مباراة في الدوري السويسري، عندما دخل سنجاب أرضية الميدان وأخذ يعدو حتى أمسك به أحد اللاعبين، إلا أنه قام بعضه في يده، في مشهد لا يخلو من الطرافة!

وهذا المشهد ليس غريباً على مباريات كرة القدم، ففي عام 2014 اقتحم قط أسود اللون ملعب «الكامب نو» معقل برشلونة الإسباني، خلال مواجهته لفريق إلتشي في الليجا، في لقطة مكررة بملعب الفريق الكتالوني، الذي شهد وجود قط أسود آخر قبلها بعامين، أثناء مباراة البارسا مع ريال سوسيداد، وهو ما يجعله القط الأشهر.

وكان عام 2012 قد شهد أيضاً دخول قط لملعب «آنفيلد»، خلال مباراة جمعت بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، مما أعاد إلى الأذهان نفس اللقطة الطريفة خلال مواجهة الريدز لأرسنال عام 1964، عندما انطلق قط أسود وأبيض اللون داخل أرضية معقل ليفربول.

الكلاب أيضاً لم تفوت فرصة التقاط الصور الغريبة داخل ملاعب كرة القدم، ففي إحدى مباريات الدوري الأرجنتيني في سبتمبر الماضي بين سان لورينزو وآرسنال ساراندي، توقف اللعب لدقائق قليلة بعدما انقض أحد الكلاب البوليسية على الكرة بشكل مثير وظل يداعبها وسط دهشة اللاعبين، وفي العام الماضي شهدت مباراة جزر الرأس الأخضر وليبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، اقتحام كلب أسود اللون للملعب أثناء هجمة خطيرة للفريق الليبي، وهو ما دعا الحكم لإيقاف اللعب، في حين ظل الكلب يعدو كأنه يحتفل بإنقاذ صاحب الأرض من هدف محقق، وهو ما تكرر مع كلب آخر خلال مباراة في الدرجة الثالثة من الدوري التشيلي، إذ دخل الكلب وأوقف الكرة قبل أن تسكن الشباك، وكان زوج من الخرفان قد اقتحم ملعب مباراة جمعت بين فريقي لانبيريس ولاندودنو جانكشن بدوري الدرجة الثالثة في ويلز في أبريل الماضي، واقتحمت دجاجة ملعب بلاكبيرن في الدوري الإنجليزي خلال مباراته مع بيرنلي في الموسم الماضي في مشهد تكرر كثيراً في السنوات الأخيرة في ذات الملعب!