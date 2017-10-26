أبطال.. في الصورة المهتزة !

عمرو عبيد (القاهرة)
يواجه حاملو ألقاب بطولات الدوري الأوروبية الكبرى معاناة كبيرة، في منافسات الموسم الحالي منذ البداية، ويبدو طريق البعض منهم وعراً للغاية في الدفاع عن اللقب، الذي يظهر أنه سيكون بعيد المنال عن أغلب أبطال النسخ الماضية لبطولات الدوري، ويبرز تشيلسي الإنجليزي كأحد أبرز هؤلاء الأبطال المتعثرين هذا الموسم، بعد بداية سيئة للغاية كلفته ضياع 11 نقطة بعد مرور 9 جولات فقط من البريميرليج، ولم يقتصر الأمر عند التراجع الفني وتدهور النتائج، إذ كان الصدام قوياً بين كونتي وإدارة «البلوز»، بسبب اعتراض الإيطالي على حصيلة الفريق اللندني في ميركاتو الصيف، بجانب أزمته الكبرى مع هداف تشيلسي السابق دييجو كوستا، ورحيله عن الصفوف الزرقاء، وكلها أمور دفعت ببطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي نحو المركز الرابع حالياً بفارق 9 نقاط عن السيتي المنطلق !
الإحصائيات الخاصة بانطلاقة «البلوز» تبدو مخيبة للغاية، خاصة أنه خسر 3 مباريات في 9 جولات، بنسبة 33% مقارنة بهزيمته في 5 مباريات فقط في 38 جولة، من النسخة السابقة وبنسبة 13%، وإذا كان خط دفاعه قد احتل المرتبة الثالثة في نهاية العام الماضي، فإنه يأتي عاشراً بين فرق البريميرليج هذا الموسم.
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وعلى نفس الدرب سار يوفنتوس أيضاً، بعد أزمات زادت حدتها، عقب خسارة نهائي دوري الأبطال في الموسم السابق، أدت إلى رحيل مدافعه الدولي المخضرم ليوناردو بونوتشي بشكل غير متوقع، منتقلاً إلى الميلان، ومع تراجع مستوى هدافه الأرجنتيني هيجواين وحارسه الأسطوري بوفون، وعدم عقد صفقات من العيار الثقيل في الصيف الماضي وارتفاع معدل أعمار لاعبيه، اهتزت الأرض تحت أقدام «السيدة العجوز» ليفقد صدارة الكالتشيو لصالح نابولي والإنتر، صحيح أن الفارق النقطي لا يعد كبيراً على القمة، لكنه تعادل مع أتالانتا وخسر أمام لاتسيو بجانب خسارته أمام برشلونة في دوري الأبطال، وفقده لكأس السوبر مع انطلاق الموسم، وزاد على ذلك ظهوره بمستوى متدنٍ في أغلب مبارياته الأخيرة، وهو ما يشير إلى صعوبة احتفاظ «البيانكونيري» بلقب بطولته المفضلة التي يحتفظ بها خلال آخر 6 سنوات متتالية !
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أما موناكو الذي فرط في نجومه الواعدين، فيأتي في المركز الثاني في الدوري الفرنسي، بفارق 4 نقاط عن القمة بعد خسارته مرتين وتعادل واحد، مقارنة بتعرضه لثلاث هزائم فقط في مسيرة الموسم الماضي، ولم يسجل فريق الإمارة أي فوز في دوري الأبطال، حيث يبدو على مشارف مغادرة البطولة القارية من دوري المجموعات، بعد تذيله جدول المجموعة بهزيمتين على ملعبه وتعادل وحيد.