«ثلاثية مورسيا» تجهز البارسا لاختبار بلباو

مدريد(د ب أ)

وضع فريق برشلونة حامل اللقب، قدماً في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على مضيفه ريال مورسيا المنافس بدوري الدرجة الثانية بنتيجة 3 /‏صفر في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

وعلى ملعب نويفا لا كوندومينا فضل ارنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، إراحة أبرز نجوم فريقه، وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وتير شتيجن واندريس انييستا وباولينيو وجيرارد بيكيه وخوردي البا، ودفع بمجموعة من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل مستمر مع الفريق، وذلك من أجل الحكم عليهم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف عن طريق باكو ألكاسير.

وفي الشوط الثاني أضاف جيرارد دولوفيو الهدف الثاني وتبعه خوسي أرناييز بتسجيل الهدف الثالث.