  • الخميس 06 صفر 1439هـ - 26 أكتوبر 2017م

مورينيو يعدد مكاسب الفوز على سوانزي في كأس الرابطة

«بدلاء سيتي» يعبرون ولفرهامبتون بـ «الترجيحية»
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تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017

لندن (رويترز)

أخفق مانشستر سيتي في هز الشباك لمدة 120 دقيقة أمام ولفرهامبتون واندرارز، المنافس في دوري الدرجة الثانية، قبل أن يفوز 4-1 بركلات الترجيح، ليتأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية الانجليزية.

ولم يستطع أي فريق آخر إيقاف أهداف فريق بيب جوارديولا الغزيرة هذا الموسم، إذ سجل متصدر الدوري الانجليزي الممتاز 42 هدفاً في 13 مباراة بجميع المسابقات.

لكن سيتي، الذي كان يسعى لتحقيق رقم قياسي للنادي، بالفوز في 12 مباراة متتالية، وجد نداً له في متصدر دوري الدرجة الثانية، ويجب عليه توجيه الشكر إلى الحارس كلاوديو برافو، الذي أبقاه في المباراة قبل التفوق بسهولة في ركلات الترجيح، حيث سجل سيرجيو أجويرو الركلة الحاسمة.

وأشرك الفريقان لاعبين اثنين فقط من تشكيلتيهما التي لعبت في بداية الأسبوع في الدوري، وهو شيء معتاد هذه الليلة، إذ أجرى 12 فريقا في 6 مباريات 99 تغييراً في المجمل.

وأجرى مانشستر يونايتد حامل اللقب 8 تغييرات على التشكيلة، التي خسرت أمام هيديرسفيلد تاون يوم السبت، لكنه تفوق بسهولة على سوانزي سيتي 2-صفر بفضل هدفين سجلهما جيسي لينجارد. ... المزيد
     
 

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