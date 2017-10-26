«بدلاء سيتي» يعبرون ولفرهامبتون بـ «الترجيحية»

لندن (رويترز)

أخفق مانشستر سيتي في هز الشباك لمدة 120 دقيقة أمام ولفرهامبتون واندرارز، المنافس في دوري الدرجة الثانية، قبل أن يفوز 4-1 بركلات الترجيح، ليتأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية الانجليزية.

ولم يستطع أي فريق آخر إيقاف أهداف فريق بيب جوارديولا الغزيرة هذا الموسم، إذ سجل متصدر الدوري الانجليزي الممتاز 42 هدفاً في 13 مباراة بجميع المسابقات.

لكن سيتي، الذي كان يسعى لتحقيق رقم قياسي للنادي، بالفوز في 12 مباراة متتالية، وجد نداً له في متصدر دوري الدرجة الثانية، ويجب عليه توجيه الشكر إلى الحارس كلاوديو برافو، الذي أبقاه في المباراة قبل التفوق بسهولة في ركلات الترجيح، حيث سجل سيرجيو أجويرو الركلة الحاسمة.

وأشرك الفريقان لاعبين اثنين فقط من تشكيلتيهما التي لعبت في بداية الأسبوع في الدوري، وهو شيء معتاد هذه الليلة، إذ أجرى 12 فريقا في 6 مباريات 99 تغييراً في المجمل.