الوصل ودبا الفجيرة «شبح الثمانية» في «المهمة القياسية»!

معتصم عبدالله (دبي)

بطموح استعادة الصدارة، ولو بصفة مؤقتة، بالوصول إلى النقطة 14، واستمرار القمة الجماهيرية على مستوى الدوري، يستضيف الوصل مساء اليوم نظيره دبا الفجيرة، في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، متسلحاً بشبح فوزه العريض بثمانية أهداف دون مقابل أمام المنافس نفسه في مباراة الدور الأول خلال الموسم الماضي، على الرغم من اختلاف ظروف الفريقين حالياً، في ظل وجود «النواخذة» في المركز السادس.

وشهدت المواجهة التاريخية بين الفريقين في الدور الأول للموسم الماضي، تحقيق «الإمبراطور» الفوز الأكبر، في مشواره في دوري المحترفين، ومعادلة الرقم القياسي لأكبر نتيجة فوز في تاريخ دوري المحترفين، والمسجل بالنتيجة ذاتها لمصلحة الأهلي الذي تفوق على عجمان 8-0 في «الجولة 19» موسم 2009- 2010.

ولا تبدو، مهمة الوصل الساعي أيضاً إلى الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الـ18 على التوالي «رقم قياسي»، سهلة أمام ضيفه «النواخذة»، صاحب النقاط السبع، والراغب في دوره استعادة ذكرى تفوقه أمام «الإمبراطور» مرتين على التوالي موسم 2012- 2013 بنتيجة 2-1 و3-2 على التوالي.

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