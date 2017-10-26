حتا والجزيرة «الضغط العالي» في «القلب المكسور»!

مراد المصري (حتا)

يلتقي حتا مع الجزيرة في مباراة «الضغط الكبير» بسبب «عثرة البدايات»، حيث اكتفى «الإعصار» بحصد 3 نقاط من 5 جولات، فيما ظهر «فخر أبوظبي» بصورة مغايرة تماماً عن الموسم الماضي، وجمع 5 نقاط فقط، ليقع الفريقان تحت «الضغط العالي»، في محاولة لتجنب الخسارة بأي ثمن، على أن يكون الفوز «طوق النجاة» لأي منهما.

ولا تبدو النتائج السابقة في مصلحة حتا الذي خسر أمام الجزيرة، في جميع مبارياته الثلاث، خلال الموسم الماضي، بالدوري وكأس الخليج العربي، واستقبل خلالها 10 أهداف، من دون أن ينجح في زيارة شباك «فخر أبوظبي»، علماً أن المرة الأخيرة التي هز فيها «الإعصار» شباك «فخر أبوظبي» تعود إلى ما قبل عصر الاحتراف، وتحديداً 2 نوفمبر 2007، بهدف البرازيلي جيري، ومضى عليه إلى الآن 3646 يوماً بما يعادل 9 سنوات و11 شهراً و24 يوماً!!

ويبدو «الجدار الدفاعي» مهزوزاً لـ «الإعصار»، حيث استقبل مرماه 16 هدفاً، ليكون الدفاع الأضعف، بمعدل يزيد على 3 أهداف في المباراة الواحدة، كما أن الجزيرة مقارنة بالموسم الماضي يمر بحالة ضعف في الدفاع أيضاً، باستقباله 8 أهداف، بعد 5 مباريات، رغم أنه تلقى 15 هدفاً طوال 26 مباراة الموسم الماضي!

فرناندو «البصمة الثلاثية»