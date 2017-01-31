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«التعاون الإسلامي»: حظر السفر الأميركي يعزز موقف دعاة العنف والإرهاب

ميركل تندد بمرسوم ترامب ضد الهجرة وتعتبره معادياً للإسلام
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تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يناير 2017

واشنطن، عواصم (وكالات)

تواصلت أمس رودود الفعل العالمية على مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يحظر على مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة الدخول إلى الولايات المتحدة. ونددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس بالقيود الأميركية، معتبرة أنها تستهدف المسلمين. فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستعمل على تجنيب مواطنيها التعرض للتمييز الذي يطرحه الحظر.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الى الغاء مرسوم ترامب. وقال خلال زيارة الى طهران «اعتقد انه سيكون امرا جيدا» الغاء هذا القرار، معتبرا انه ادى الى قيام وضع «غير مقبول ومضر كثيرا للاشخاص المعنيين».

ومن جانبه، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الولايات المتحدة بسبب حظر السفر، قائلا إنه يأمل أن الحظر سيكون مؤقتا فقط.

وأعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن مرسوم ترامب «سيئ النية» ومنافياً لحقوق الإنسان.

وكتب على «تويتر» أن «التمييز بناء على الجنسية وحدها محظور بموجب قوانين حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «الحظر سيئ النية ويهدر موارد نحن بحاجة إليها لمكافحة الإرهاب بصورة فعالة». ... المزيد
     
 

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