خليفة بن محمد بن خالد: الإمارات أصبحت منارة للمعرفة والثقافة في المنطقة والعالم

محمود عبدالله (أبوظبي)

شهد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس فريق واجب التطوعي، مساء أمس الأول، في المسرح الوطني بالعاصمة أبوظبي، احتفالية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات التي دشن بها موسمه الثقافي الجديد الموسوم بـ «موسم مئوية زايد الثقافي».

وحضر الحفل الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وحبيب يوسف الصايغ أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء العرب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وعدد من المسؤولين ولفيف من الكتاب والمثقفين.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أن التاريخ سجل اهتمام القيادة الرشيدة بالقراءة والعلم والثقافة والمعرفة، من خلال رؤية مستدامة أرساها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتركز على بناء الإنسان قبل العمران، وتسهم في تحول الإمارات في غضون فترة وجيزة إلى منارة للمعرفة والثقافة في العالم كله.

وأشاد الشيخ خليفة بن محمد بجهود القيادة الرشيدة في دعم الحركة الثقافية والتنموية حتى أضحت الدولة مركزاً ثقافياً عربياً منتجاً وفاعلاً، لا سيما من جهة طابعه العروبي الأصيل واهتمامه بالثقافة الجادة، وتوجهه نحو احتضان الفكر المنفتح والمسؤول، فضلاً عن أنها باتت نموذجاً فريداً للتسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات.