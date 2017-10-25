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الإمارات وشركاؤها يسعون لاستئصال المرض نهائياً

محمد بن زايد: بفضل الجهود العالمية أصبحنا أقرب من أي وقت للقضاء على شلل الأطفال
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن القضاء على مرض شلل الأطفال أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وقال سموه، في تغريدة مساء أمس على حساب سموه الرسمي في «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال «بفضل الجهود الدولية والتزامنا أنا وصديقي بيل غيتس، أصبحنا اليوم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على شلل الأطفال».

ووفقاً لمعلومات تضمنها فيديو نشر على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر» أمس، فقد انخفض عدد حالات شلل الأطفال بنسبة 99% منذ بدء الجهود العالمية في استئصال المرض، لتصل إلى 12 حالة فقط خلال العام الحالي، وقد بادرت الإمارات بإطلاق حملة لاستئصال المرض في باكستان قدمت خلالها 158 مليون جرعة تطعيم منذ عام 2014، وتسعى دولة الإمارات وشركاؤها للقضاء على شلل الأطفال نهائياً من أنحاء المعمورة كافة.

تعد دولة الإمارات سباقة وملتزمة في دعم الجهود العالمية الحثيثة لاستئصال العديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها والقضاء عليها في جميع أنحاء العالم، مثل مرض دودة غينيا وشلل الأطفال والملاريا على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وذلك انطلاقاً من إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن روح الإنسان هي أثمن ما في الوجود، وأنه ينبغي علينا جميعاً بذل ما نستطيع في سبيل إنقاذ الأرواح من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

ويعتبر شلل الأطفال من الأمراض الفتاكة التي تهدد حياة الأطفال بالدرجة الأولى، ولا يمكن الوقاية منه إلا باستخدام بعض اللقاحات الآمنة والفعالة؛ ولذلك تعتمد استراتيجية استئصال المرض على الوقاية من العدوى، عبر تعزيز مناعة الأطفال لوقف انتقال الفيروس، والوصول بنهاية المطاف إلى عالم خالٍ من شلل الأطفال. ... المزيد
     
 

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