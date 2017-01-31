استمرار العمليات العسكرية في بنغازي

عواصم (وكالات)

أعلن الناطق باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي، أمس، «العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في (عمارات الـ12) بمنطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي شرق البلاد». وأوضح الزوي، لـ«بوابة الوسط»، أن قواتهم تتقدم يومياً، وتسيطر على مواقع استراتيجية في «عمارات الـ12»، مؤكداً السيطرة على عمارات (العظم) وانسحاب التنظيمات الإرهابية إلى العمارات الجاهزة بالمربع الخلفي للعمارات الصينية.

وأضاف أن قواته صادرت عدداً كبيراً من الأسلحة والذخائر والسيارات المسلحة والدبابات، بالإضافة إلى عثورهم على مستشفى ميداني، وسيارة إسعاف تركتها عناصر التنظيمات الإرهابية خلفهم أمام كثافة نيران ومدفعية الجيش الليبي.

وأضاف «تم العثور على أجهزة ومعدات وعدد من صناديق الأدوية المختلفة ومستلزمات طبية تستخدم في الإسعافات الأولية»، مؤكدًا تسليم المستشفى الميداني والمعدات الطبية إلى المستشفى الميداني بالقاطع الرابع بمحور غرب بنغازي.

وقال: عناصر التنظيمات الإرهابية حاولت الفرار مرات عدة، ولكن قواتهم ووحدات الجيش الليبي كانت لهم بالمرصاد وأعادتهم إلى مواقعهم، لافتًا إلى أن القوات الخاصة فقدت ثلاثة من عناصرها جراء المواجهات المسلحة خلال الساعات الماضية.