أربع إماراتيات يفزن بجوائز تصميم مشروع أجنحة فن أبوظبي 2017

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أسماء الفائزات بجوائز مسابقة مشروع أجنحة فن أبوظبي 2017، وفازت بها كل من: الشيخة عائشة بنت صقر القاسمي، ولطيفة محمد النعيمي، ونور عبيد الحفيتي، وشيماء عبد الرحمن المرزوقي، وتعكس جميع التصاميم الفائزة الثقافة الإماراتية، كما أبرزت ملامح من ذكريات الطفولة والألعاب التقليدية كأفكار رئيسية.
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وشاركت المصممة الشيخة عائشة بنت صقر القاسمي بتصميم مستوحى من ألوان شعار حكومة أبوظبي، وتتوسطه أيقونة تحديد المواقع على الخرائط، وكأن الفن حدد موقعه، وهي دعوة لمحبي الفن لزيارة فن أبوظبي.
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وتقدم مسابقة مشروع «أجنحة فن أبوظبي»، الفرصة للفنانين الناشئين لإعادة ابتكار تصميم الجناح الذي يشكل جزءاً من شعار فن أبوظبي، حيث يتم تكريم الفائزين بجائزة نقدية بقيمة 5000 درهم، ومنحهم دعوة لكبار الشخصيات لحضور حفل افتتاح فن أبوظبي الذي يقام من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل.
وتستخدم التصاميم الفائزة في المنتجات التي ستعرض في «المتجر» في منارة السعديات، مما يشكل فرصة للفنانين والمصممين الإماراتيين للتعريف بأعمالهم وتصاميمهم أمام نحو 20 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها طيلة أيام المعرض.
يُذكر أن مسابقة «مشروع أجنحة» قد تم إطلاقه خلال «فن أبوظبي» عام 2010، وتم الإعلان عن 34 فائزاً منذ نسخته الأولى وحتى تاريخه.