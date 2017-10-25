أربع إماراتيات يفزن بجوائز تصميم مشروع أجنحة فن أبوظبي 2017

أبوظبي (الاتحاد)







أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أسماء الفائزات بجوائز مسابقة مشروع أجنحة فن أبوظبي 2017، وفازت بها كل من: الشيخة عائشة بنت صقر القاسمي، ولطيفة محمد النعيمي، ونور عبيد الحفيتي، وشيماء عبد الرحمن المرزوقي، وتعكس جميع التصاميم الفائزة الثقافة الإماراتية، كما أبرزت ملامح من ذكريات الطفولة والألعاب التقليدية كأفكار رئيسية.



وقالت ديالا نسيبة، مدير «فن أبوظبي»: «يستمر مشروع أجنحة فن أبوظبي الذي يقام ضمن البرنامج المجتمعي من فن أبوظبي في منح الأجيال الصاعدة من الفنانين فرصة التعبير عن إبداعاتهم الفنية، وتسليط الضوء عليها للجمهور المحلي والدولي، وكان من دواعي سرورنا أن نرى أعداد الأعمال المقدمة للمنافسة تزداد عاماً بعد عام منذ انطلاق الجائزة، والتي كانت في معظمها مستوحاة من أصالة الأعمال التي تم تنفيذها في الدورات السابقة».

وشاركت المصممة الشيخة عائشة بنت صقر القاسمي بتصميم مستوحى من ألوان شعار حكومة أبوظبي، وتتوسطه أيقونة تحديد المواقع على الخرائط، وكأن الفن حدد موقعه، وهي دعوة لمحبي الفن لزيارة فن أبوظبي.



أمّا المصممة لطيفة محمد النعيمي، فقدمت عملاً بعنوان «تواصل الأجنحة» من وحي لعبة «توصيل الأحجية» التي كانت تلهو بها أثناء صغرها، حيث قامت بتفكيك شكل الشعار إلى قطع متسلسلة من دون ترقيم تنظيمي، ليظهر العمل بحبكة معاصرة، وقدمت المصممة نور عبيد الحفيتي عملاً عمد إلى تقسيم الشعار إلى جزءين يكمل بعضهما بعضاً، من وحي مقولة الفنان العالمي فان جوخ «هناك ألوان تسطع مع بعضها بعضا، ويشكلان زوجين يكملان بعضهما كما الزوج والزوجة»، أمّا المصممة شيماء عبدالرحمن المرزوقي، التي علمت نفسها ذاتياً، فقدمت لوحة للشعار من وحي الملابس التقليدية الإماراتية، من الشيلة ذات اللون الأسود الخاصة بجدتها.

وتقدم مسابقة مشروع «أجنحة فن أبوظبي»، الفرصة للفنانين الناشئين لإعادة ابتكار تصميم الجناح الذي يشكل جزءاً من شعار فن أبوظبي، حيث يتم تكريم الفائزين بجائزة نقدية بقيمة 5000 درهم، ومنحهم دعوة لكبار الشخصيات لحضور حفل افتتاح فن أبوظبي الذي يقام من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل.



وتستخدم التصاميم الفائزة في المنتجات التي ستعرض في «المتجر» في منارة السعديات، مما يشكل فرصة للفنانين والمصممين الإماراتيين للتعريف بأعمالهم وتصاميمهم أمام نحو 20 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها طيلة أيام المعرض.



يُذكر أن مسابقة «مشروع أجنحة» قد تم إطلاقه خلال «فن أبوظبي» عام 2010، وتم الإعلان عن 34 فائزاً منذ نسخته الأولى وحتى تاريخه.