ترحيب إيراني برسالة صباح الأحمد بشأن العلاقات مع مجلس التعاون

الكويت (وكالات)

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رحبت بمضمون رسالة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الموجهة باسم دول مجلس التعاون الخليجي إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن العلاقات بين الجانبين».

وبين الجار الله «أن الرسالة وصلت وفهمت، وهناك ترحيب من الجانب الإيراني بمضمون الرسالة، واستعدادهم للتجاوب مع ما ورد فيها».

وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد الخطوات المقبلة «تحقيق الانفراجة وإذابة الجليد في العلاقات الخليجية- الإيرانية».

كما أعرب عن السعادة لبدء الخطوة الأولى على الطريق إلى إعادة واستئناف الحوار مع إيران، لافتاً إلى أن رسالة أمير الكويت الموجهة باسم دول مجلس التعاون الخليجي إلى الرئيس الإيراني جاءت حول «منطلقات وأسس الحوار الذي يجب أن يتم بين الجانبين».