جوتيريس يحدد التحديات الخطيرة أمام الأمم المتحدة

نيويورك (وكالات)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الليلة قبل الماضي، أن العالم يواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تحتاج إلى إرادة قوية للتغلب عليها، مشيراً بمناسبة «يوم الأمم المتحدة» والذي يصادف 24 أكتوبر، إلى «اتساع رقعة النزاعات وعدم المساواة الكوارث المناخية والتعصب والتهديدات الأمنية»، من جهته، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي درج على انتقاده المنظمة الدولية، التزام بلاده بأنشطة المنظمة الدولية، قائلاً «ما زلنا نعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في حل النزاعات الدولية».