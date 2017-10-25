عواصم (وكالات)

قتل ما لا يقل عن 23 مسلحاً باشتباكات بين مسلحي «داعش» و«طالبان» في إقليم جوزجان شمال أفغانستان، على خلفية هجوم شنته الحركة الأفغانية على مواقع التنظيم الإرهابي بمنطقة قوشتيبا الأحد الماضي، وقال محمد رضا جافوري، المتحدث باسم حاكم جوزجان، إن 13 من مسلحي «داعش» و10 من «طالبان» قتلوا بالمواجهات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مضيفاً أن عدداً غير معلوم من المصابين سقطوا في صفوف الجانبين.

وذكر جافوري وعبد القدير ماليا، العضو بمجلس الإقليم، إن نحو 800 إلى 2000 من مسلحي «طالبان» احتشدوا في المنطقة من أقاليم جوزجان وفارياب وقندوز وتخار، بالإضافة إلى إقليمي قندهار وهلمند، وذلك من أجل استعادة أراضيهم التي سيطر عليها «الدواعش». وأكد الرجلان أن أكثر من ألف أسرة تشردت بسبب القتال، ولجأت إلى قرى مجاورة ووسط المنطقة.وفي تطور آخر، بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس الشراكة الاستراتيجية الثنائية، إضافة إلى الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وذلك قبيل مباحثات لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع المسؤولين في نيودلهي، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: «رئيس الوزراء والرئيس غني ناقشا مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وأعربا عن استعدادهما القوي لإنهاء تهديد الإرهاب». كما ناقش مودي وغني سبل «تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان» التي شهدت اعتداءات دامية من قبل «طالبان» خلال الأشهر الأخيرة، كما تباحث غني مع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، الذي أدان الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 200 شخص في أفغانستان خلال الأيام الماضية، وبعد مباحثات أجراها في كابول بشأن استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنطقة جنوب آسيا، وصل تيلرسون إلى نيودلهي مساء أمس، قادماً من إسلام آباد. ويجري الوزير الأميركي اليوم، مباحثات مع نظيرته الهندية سوشما سواراج، بشأن الاستراتيجية الأميركية بالمنطقة، والتي تركز على محاربة الجماعات المتطرفة والعمل على استقرار أفغانستان.