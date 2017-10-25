زعيم المعارضة التركية يتحدى أردوغان بالدعوة لانتخابات محلية مبكرة

أنقرة (وكالات)

تحدى رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة، بدلاً من عقدها في مارس 2019.

وجاءت تصريحات كيليتشدار أوغلو أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه بالبرلمان التركي، وسط تقارير تشير إلى تدني شعبية أردوغان، واستقالات «قسرية» لعدد من رؤساء بلديات بارزين من حزب أردوغان الحاكم، قائلاً «دعونا نحمي الديمقراطية وعدم الانتظار لإجراء الانتخابات المحلية بعد أكثر من 17 شهراً». وتحدى الزعيم التركي المعارض أردوغان بالقول «أتحداك علناً.. دعونا نرى من يحاول الهروب من صناديق الاقتراع».

وتعهد كيليتشدار أوغلو بأن حزبه سيعطي «كل التأييد الضروري» من أجل إجراء تغيير قانوني لإجراء الانتخابات قبل عام 2019، مبيناً أن تصويت 367 نائباً من أصل 550 عضواً بالبرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم يكفى لتمرير مسودة قانون بهذا الشأن.

ومن المقرر أن تجري تركيا 3 انتخابات عام 2019، هي المحلية في مارس، وبرلمانية ورئاسية في نوفمبر 2019، وذلك بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي تحولت بموجبها تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي. ويأتي تحدي كيليتشدار أوغلو بعد أن طالب أردوغان باستقالة عدد من رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وقد استقال عمدة إسطنبول بالفعل بعد طلب أردوغان ذلك، بينما أعلن عمدة أنقرة أنه سيتخلى عن منصبه في 28 أكتوبر الحالي.