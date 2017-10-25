«الداخلية» المصرية: ضبط 12 إرهابياً من «حسم» في الفيوم

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القبض على 12 إرهابياً من عناصر حركة «حسم» الإخوانية في محافظة الفيوم، وبحيازتهم أسلحة وذخيرة وعبوتين معدتين للتفجير، وقالت الوزارة في بيان أمس: «في إطار جهود الوزارة الرامية لملاحقة كوادر الحراك المسلح لجماعة الإخوان والمرصود تصاعد نشاطهم التنظيمي الهادف للإعداد لتنفيذ العمليات العدائية لضبطهم وإفشال مخططاتهم، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول إصدار قيادات الجماعة الإرهابية تكليفات مؤخراً لعناصرها بمحافظة الفيوم المنتمين لكيانها المسلح المستحدث طلائع حسم، بتكثيف نشاطهم العدائي بهدف زعزعة الاستقرار».

وأضاف البيان: «تم التعامل معها وفق خطة أسفرت عن كشف تورط مجموعة منهم في الإعداد والتخطيط الفعلي لتنفيذ سلسلة من أعمال العنف تستهدف رجال الشرطة والقضاء والقوات المسلحة»، ذاكرة أن إجراءات ملاحقتهم أسفرت عن ضبط 12 منهم وبحيازتهم 13 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وعبوتين معدتين للتفجير، وتابع: «اعترف المتهمون بانضمامهم لمجموعات ما يسمى بطلائع حسم الإرهابية وتلقيهم تدريبات راقية على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة، وتم تكليفهم برصد أهداف ومنشآت أمنية خاصة أقسام الشرطة والسجون تمهيداً لاستهدافها في توقيتات متزامنة، ومشاركتهم في الإعداد لمحاولات اغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة.

كما أسفرت عمليات الفحص الفني للأسلحة المضبوطة عن سابقة استخدام اثنين منها في واقعتي إطلاق النيران على سيارة أحد رجال القضاء بنطاق مركز مطاي محافظة المنيا في يناير 2015 نقطة شرطة أبو كساه دائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم في مايو 2015، وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين من جانب آخر، أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، ضبط أربع سيارات محملة بثلاثة ملايين قرص مخدر، على الحدود الليبية.

وقال الناطق العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إن قوات حرس الحدود ضبطت أربع سيارات محملة بثلاثة ملايين قرص مخدر، و120 كغم من مخدر الحشيش، وأكد أنه تم إلقاء القبض على ستة أفراد مختلفي الجنسيات، فضلاً عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية لـ61 فرداً من جنسيات مختلفة، وكانت القوات المسلحة المصرية، أعلنت أمس الأول، إحباط محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية من جهة ليبيا، وتدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة ومواد شديدة الانفجار والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها».