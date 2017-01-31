بالصور.. محمد بن زايد يبحث مع وزير خارجية إيطاليا تعزيز العلاقات

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مزيد من التعاون السياسي والاقتصادي مع جمهورية إيطاليا، مثمناً سموه تطور مسار العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مجلس سموه، أمس، في قصر البحر، معالي أنجلينو ألفانو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي الذي يزور البلاد حالياً لحضور الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وإيطاليا، يرافقه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ورحب سموه بالوزير الإيطالي، وأشاد بالحوار الاستراتيجي الإيطالي الإماراتي الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.