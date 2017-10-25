طهران تنشر 20 ألف شرطي إيراني على حدود العراق

بغداد (الاتحاد)

ذكر بيان لقيادة قوات الحدود العراقية أمس، أن إيران نشرت 20 ألف عنصر أمن وشرطي على حدودها مع العراق في منفذ الشلامجة الحدودي، مؤكداً أن حواراً يجري بين الجانبين العراقي والإيراني بشأن ترتيبات أمن الحدود.

وذكر بيان لقيادة قوات الحدود أمس، أن قائد قيادة حدود المنطقة الرابعة اللواء الركن سلام جواد كاظم بحث مع قائد الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي الخطة الأمنية الخاصة لدخول وخروج الزوار الإيرانيين في منفذ الشلامجة الحدودي، بحضور قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عبد الكريم المياح وقائد حدود خوزستان والقنصل الإيراني في البصرة.

وكان قائد قوى الأمن الداخلي في إيران العميد حسين أشتري أعلن في وقت سابق من أمس، عزم طهران إرسال 20 ألف شرطي للمنافذ الحدودية الأربعة مع العراق، كقوة مساعدة لتوفير الأمن أثناء توافد زوار العتبات المقدسة الإيرانيين للعراق.

وأضاف «أن 60% من هذه القوات ستنشر في منفذ مهران الذي يحظى بأهمية استراتيجية، مشيراً إلى مرور أكثر 50% من الزوار من هذا المعبر للعراق».