القوات العراقية تمهل البيشمركة حتى اليوم لتسليم معبر فيشخابور

بغداد، أربيل (الاتحاد، وكالات)

أمهلت القوات العراقية قوات البيشمركة الكردية أمس وحتى صباح اليوم، لتسليم معبر فيشخابور الحدودي شمال غرب محافظة نينوى، بالتزامن مع صد تعرض واسع من قبل تنظيم «داعش» على صحراء الحضر جنوب الموصل، فيما اتهمت سلطات إقليم كردستان العراق الجيش العراقي بشن هجوم في اتجاه الحدود التركية، حيث يوجد قطاع من خط أنابيب تصدير النفط الكردي، الأمر الذي نفته بغداد.

وقال مصدر عسكري عراقي، إن القوات العراقية طالبت البيشمركة بتسليم مواقعها في منطقة فيشخابور الواقعة بين زاخو وربيعة (المثلث العراقي - التركي - السوري)، إلا أنها ترفض التسليم، ولا تستجيب لأي مفاوضات بشأن تسليم المعبر للقوات العراقية. وأكد أن المفاوضات تجري بسلمية، بعيدا عن الاصطدام وفتح النيران بين الجانبين حقنا للدماء العراقية.وذكر المصدر أن البيشمركة أغلقت السيطرة الرئيسة بين مدخل قضاء الشيخان والموصل من المحور الشمالي على خلفية تقدم القوات العراقية باتجاه القضاء ضمن المناطق المختلف عليها والتابعة إدارياً لمحافظة نينوى.

وأضاف أن البيشمركة تقطع كل الطرق التي تتوجه إليها القوات العراقية من أجل تسلم ملفها الأمني حسب التنسيق المتفق عليه من قبل حكومة المركز ببغداد. واتهمت سلطات الإقليم القوات العراقية بشن هجوم أمس، قرب معبر ربيعة الحدودي الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً جنوب معبر فيشخابور.

ونفى متحدث عسكري في بغداد قائلاً «لا توجد أي اشتباكات».