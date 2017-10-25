العبادي: «صفرنا خلافاتنا» مع السعودية والشعبان يجنيان المكاسب

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (بغداد، السليمانية، أربيل)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إن شعبي العراق والسعودية يشهدان مكاسب التقارب بين البلدين، وأكد أن البيشمركة تعاونت مع القوات المشتركة ولم تستجب لنداءات التصعيد، مضيفا أن أي مقاومة هي لحماية الفساد وتهريب النفط.

يعقد برلمان إقليم كردستان العراق غدا اجتماعاً لمناقشة توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم، مع تصريح برلماني كردي بتقديم رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني استقالته خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعدما مدد البرلمان عمله لثمانية أشهر. وتفاقم الاحتقان السياسي والشعبي والإحباط في الإقليم على وقع تداعيات زلزال استفتاء الانفصال وأزمة الشرعية وتردي الواقع المعيشي، مع مواصلة القوى السياسية دعواتها لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإلغاء مؤسسة رئاسة الإقليم.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، إن «العراق مستعد أن يأخذ دوره الريادي في المنطقة والعالم»، مبيناً أن «العراق أصبح له أثر ومحور إقليمي كبير». وأكد أن «السعودية ومصر والأردن رحبت بالرؤية العراقية بشأن مستقبل المنطقة».

وأشار إلى وجود خلافات في السابق مع السعودية، لكنه تم حلها مؤكدا على ضرورة أن «يشهد شعبا العراق والسعودية مكاسب التقارب بين البلدين».