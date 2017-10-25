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أكد أن المملكة ملتزمة بـ «الإسلام الوسطي والمعتدل»، والانفتاح على العالم والأديان

ولي العهد السعودي: سنقضي على بقايا التطرف عاجلاً
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الرياض (وكالات)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس، أن المملكة حريصة على الالتزام بـ «الإسلام الوسطي والمعتدل»، والانفتاح على العالم والأديان، مؤكداً أن القيادة الجديدة تعمل للقضاء على «الأفكار المدمرة اليوم». وفي إطار تعليقه على أسباب النقلة الجديدة في التوجهات السعودية، قال ولي العهد السعودي، إن مشروع الصحوة انتشر في المنطقة بعد عام 1979 لأسباب كثيرة، «فلم نكن بهذا الشكل في السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، إلى الإسلام المنفتح على جميع الأديان والتقاليد والشعوب».

وتابع خلال جلسة نقاشية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت أمس في الرياض: «70% من الشعب السعودي تحت سن الـ30، وبصراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم، لأننا نريد أن نعيش حياة طبيعية تترجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم، ونساهم في تنمية وطننا والعالم».

وأضاف: «اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه».

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قال بداية الحلقة النقاشية إرادة الشعب السعودي، وعزيمته الجبارة، وما يتميز به من دهاء، وراء وصول المملكة لآفاق جديدة، من شأنها وضع الدولة على خارطة الدول المتقدمة. وقال إن الشعب السعودي، الذي يملك الكثير من المبادئ، والقيم العظيمة، وراء تطور المملكة وتقدمها، وذلك في وقوفه إلى جانب قيادته، لتتشكل إرادة سياسية من القيادة، وإرادة شعبية، ترمي لتطور الدولة في شتى المجالات. وعوّل سموه على أن 70% من المجتمع السعودي قوامه من الشباب، ممن لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما، والذين سيحققون الحلم إلى جانب قيادتهم، التي تحلم آلاف الأحلام. وقال سموه « أنا واحدٌ من 20 مليوناً، هم يحفزونني، وهم يدفعونني إلى الأمام، إذا عملوا وتوجهوا توجهاً صحيحاً سيخلقون بلداً آخر، 70% من السعوديين لديهم شغف ودقة وذكاء لتحقيق المستحيل. وجاء حديث ولي العهد، بُعيد توقيع عقد إنشاء نيوم شمال المملكة، مع عدد من الشركات الأجنبية، الساعية للاستثمار داخل البلاد. واعتبر سمو ولي العهد هذا المشروع مشروعاً واعداً، ويحوي أنظمةً تحفز رجال الأعمال والشركات الكبرى من الداخل والخارج للاستثمار، ومضى الأمير محمد يقول نحن تحت ضغط لفعل شيء جديد في وقت قصير، لا نريد أن نرى أنفسنا بعد 15 سنة وقد فوتنا أياً من الفرص، وهذا بتصوري أكثر شيء يقلقني من ناحيتي، هذا تحد لكن بالعمل وبمشاركة كثير من أنحاء العالم ومن الداخل سننجز تطلعاتنا.

وأضاف سموه « لدينا اليوم فرص تكاد تكون خيالية، وقدرة استثمارية ضخمة جداً مستهدفة بحجم 500 مليار دولار، نملك موقعا مميزا بين ثلاث قارات، وبين أهم طرق النقل الجوي والبحري، مثال على ذلك، 10% من التجارة العالمية تمر بجوار الموقع من خلال البحر الأحمر، طبيعة خلابة، جبال ووديان وسهول وشواطئ، وشعب وجزر، في الشتاء الجبال تكسوها الثلوج، وفي الصيف الجو معتدل بأقل 10 درجات من باقي عواصم والمدن الخليجية، الإرادة السياسية القوية والرغبة والإرادة الشعبية القوية، كل عناصر النجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية. فبعد كل هذه الفرص والمقومات وأرض شبة خالية، بدأنا نفكر لماذا نبني مدينة بشكل تقليدي، لدينا الفرصة لأن ننتقل إلى جيل جديد، من طريقة الحياة من المدن من التقنيات من الصحة من الخدمات ». وأكد سموه على العمل مع العديد من الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال لتبني هذه الأفكار واستغلال الظرف والقدرة الهائلة، لخلق شيء جديد للعالم، ونقل العالم إلى موقع جديد. وأضاف « لدينا اليوم من الأصدقاء الذين عملنا معهم في الفترة الماضية على هذا المشروع، هناك مستثمرون من لديه حلم بأن يبني أكبر شرائح طاقة شمسية في العالم في مشروع « نيوم» يبني شيئا عظيما أعظم من سور الصين العظيم على شكل ألواح طاقة شمسية، فأهم الصناديق في العالم تريد أن يكون لها فرصة في مشروع يخدم طريقة حياة البشرية بشكل مختلف. ... المزيد
     
 