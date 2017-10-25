ولي العهد السعودي: سنقضي على بقايا التطرف عاجلاً

الرياض (وكالات)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس، أن المملكة حريصة على الالتزام بـ «الإسلام الوسطي والمعتدل»، والانفتاح على العالم والأديان، مؤكداً أن القيادة الجديدة تعمل للقضاء على «الأفكار المدمرة اليوم». وفي إطار تعليقه على أسباب النقلة الجديدة في التوجهات السعودية، قال ولي العهد السعودي، إن مشروع الصحوة انتشر في المنطقة بعد عام 1979 لأسباب كثيرة، «فلم نكن بهذا الشكل في السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، إلى الإسلام المنفتح على جميع الأديان والتقاليد والشعوب».

وتابع خلال جلسة نقاشية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت أمس في الرياض: «70% من الشعب السعودي تحت سن الـ30، وبصراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم، لأننا نريد أن نعيش حياة طبيعية تترجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم، ونساهم في تنمية وطننا والعالم».

وأضاف: «اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه».

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قال بداية الحلقة النقاشية إرادة الشعب السعودي، وعزيمته الجبارة، وما يتميز به من دهاء، وراء وصول المملكة لآفاق جديدة، من شأنها وضع الدولة على خارطة الدول المتقدمة. وقال إن الشعب السعودي، الذي يملك الكثير من المبادئ، والقيم العظيمة، وراء تطور المملكة وتقدمها، وذلك في وقوفه إلى جانب قيادته، لتتشكل إرادة سياسية من القيادة، وإرادة شعبية، ترمي لتطور الدولة في شتى المجالات. وعوّل سموه على أن 70% من المجتمع السعودي قوامه من الشباب، ممن لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما، والذين سيحققون الحلم إلى جانب قيادتهم، التي تحلم آلاف الأحلام. وقال سموه « أنا واحدٌ من 20 مليوناً، هم يحفزونني، وهم يدفعونني إلى الأمام، إذا عملوا وتوجهوا توجهاً صحيحاً سيخلقون بلداً آخر، 70% من السعوديين لديهم شغف ودقة وذكاء لتحقيق المستحيل. وجاء حديث ولي العهد، بُعيد توقيع عقد إنشاء نيوم شمال المملكة، مع عدد من الشركات الأجنبية، الساعية للاستثمار داخل البلاد. واعتبر سمو ولي العهد هذا المشروع مشروعاً واعداً، ويحوي أنظمةً تحفز رجال الأعمال والشركات الكبرى من الداخل والخارج للاستثمار، ومضى الأمير محمد يقول نحن تحت ضغط لفعل شيء جديد في وقت قصير، لا نريد أن نرى أنفسنا بعد 15 سنة وقد فوتنا أياً من الفرص، وهذا بتصوري أكثر شيء يقلقني من ناحيتي، هذا تحد لكن بالعمل وبمشاركة كثير من أنحاء العالم ومن الداخل سننجز تطلعاتنا.