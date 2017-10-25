«ذا هيل»: على الكونجرس الأميركي إغلاق «صنبور التمويل القطري للإرهاب»

دينا محمود (الاتحاد)

«سيدة اللعب على كل الحبال»، وصفٌ مهين وصادق آثر النائبان في مجلس النواب الأميركي دان دونوفان وبريان فيتسباتريك إطلاقه على قطر، ذلك البلد الذي تتفاقم عزلته يوماً بعد يوم بفعل ما ينتهجه نظامه الحاكم من سياساتٍ تشكل تهديداً للأمن الخليجي والعربي.

ففي مقال شديد اللهجة نشرته صحيفة «ذا هيل» الأميركية المرموقة، أشار دونوفان النائب عن نيويورك وفيتسباتريك وهو نائبٌ عن بنسلفانيا إلى السياسات المزدوجة التي ينتهجها النظام الحاكم في الدوحة، قائليْن إن هذا «البلد الذي شكل مقراً للقيادة المركزية الأميركية خلال غزو العراق، ولا يزال يستضيف قاعدة جوية أميركية حيوية في الوقت الحالي.. يوفر المأوى لقادة إرهابيين، وينثر ثروته على الجماعات الإرهابية والمتطرفة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط».

وفي المقال الذي حمل عنواناً لافتاً يقول: «إخضاع قطر للمساءلة أمرٌ يعود للكونجرس»، ذَكَّر النائبان بتوقيع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع المسؤولين في الدوحة، تعهدت الحكومة القطرية بموجبها بإبداء قدرٍ أكبر من التعاون على صعيد محاربة عمليات تمويل المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط.

وقالا في المقال إنه على الرغم من ادعاء تيلرسون في ذلك الوقت بأن هذه المذكرة ستفيد في الحفاظ على الأمن «في المنطقة ووطننا، وهي كلماتٌ تبدو إيجابية. فإننا لا نزال متشككين في أفضل الأحوال، وذلك بالنظر إلى سجل هذا البلد (قطر) على ذلك الصعيد».