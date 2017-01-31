إسرائيل تقر اليوم مشروع قانون يلتهم الضفة الغربية

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

قرر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تأجيل تصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية بالضفة الغربية. كان من المقرر أن يصوت الكنيست مساء امس على مشروع قانون «تسوية الوضع القانوني» لمستوطنات الضفة الغربية، بالقراءتين الثانية والثالثة. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون اليوم الثلاثاء.

ويناقش الكنيست مشروع قانون يشرع بأثر رجعي بناء الآلاف من المنازل التي بنيت في الضفة الغربية المحتلة على مئات الهكتارات من أراض فلسطينية خاصة. وصادقت لجنة برلمانية على مشروع القانون رغم مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.

وكان قد تم التصويت على المشروع في قراءة أولى في الثامن من ديسمبر الماضي.

وفي حال إقراره سيضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة.