مؤشر عقارات قطر عند أدنى مستوى منذ 2015

أبوظبي (مواقع إخبارية)

هبط صافي ربح شركة مزايا للتطوير - كبرى شركات التطوير العقاري في قطر- عن الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 68.5%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة القطرية، أمس الثلاثاء، أن أرباح الفترة بلغت 4.2 مليون ريال (1.14 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 13.32 مليون ريال (3.6 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2016.

وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة للأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 17.65 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 74.01 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 76.2%.

يذكر أن شركة مزايا شركة قطرية مساهمة عامة أُنشئت في يناير 2008 برأسمال قدره مليار ريال قطري. وتعمل على إنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، والمقاولات، والصيانة، وشركات السمسرة والملكية ذات الصلة التجارية.

في الوقت نفسه، لاحقت الخسائر شركة بروة العقارية، إذ يبلغ صافي الربح 1.22 مليار ريال في 9 أشهر مقابل 1.49 مليار قبل عام.

كانت أرباح الشركة قد تراجعت في الربع الثاني من العام الماضي 22.9%، إلى 432.53 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 549.09 مليون ريال للربع الثاني من 2016. وتراجع المؤشر لأسعار العقارات في قطر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8.9% على أساس ربعي عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، الثلاثاء، أن المؤشر سجل في سبتمبر الماضي 256.03 نقطة، مقارنة بـ281.54 نقطة في نهاية الربع الثاني من 2017.

وأشار المصرف إلى أن مؤشر أسعار العقارات سجل في أغسطس الماضي 261.23 نقطة، مقابل مستواه في يوليو السابق له عند 273.24 نقطة. وذكر المصرف أنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية.