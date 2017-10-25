لجنة حقوقية ليبية تطالب بتحقيق دولي في تورط قطر بتمويل الإرهاب

أمل عبد الله (طرابلس)

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة العقوبات الدولية ولجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي شامل حيال تورط السلطات القطرية في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والمتشددة بليبيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر القطري، وذلك من خلال الاعترافات التي أقر به وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بوصول تمويل من بلاده لجماعات إرهابية في ليبيا والساحل الأفريقي، زاعماً أن المستهدف كان تمويل نشاطات خيرية قبل أن يصل بالخطأ إلى «جيوب الإرهاب».

وكان الوزير القطري أوضح في حوار مع مجلة «جون أفريك» الناطقة الفرنسية، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لبلاده بدعم الإرهاب في الساحل الأفريقي وليبيا، أن منحة قطرية كانت مخصصة من الهلال الأحمر القطري قد سقطت بالخطأ في أيدي الإرهابيين.

وقالت اللجنة، إن ذلك يؤكد تورط السلطات القطرية في دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا تحت غطاء النشاط الخيري والإنساني، حيث أدى هذا الدعم والتمويل إلي تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، كما أدى هذا الدعم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي «خليج السدرة»، وهو ما يعد خرقا وانتهاكا للقوانين الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها واستيائها حيال هذه الجريمة النكراء والعمل غير الأخلاقي والمنافي للقيم الإنسانية من خلال قيام السلطات القطرية استغلال الهلال الأحمر القطري وتوظيف العمل الإنساني والخيري لصالح دعم التنظيمات الإرهابية والمتشددة في ليبيا، حيث أنه من المتعارف عليه أن الهلال الأحمر في العالم يقدم مساعدات إنسانية لإنقاذ حياة البشر بإرسال الدم والدواء والغذاء والغطاء، أما الهلال الأحمر القطري، فأرسل الرصاص والقنابل والمال لقتل الليبيين.