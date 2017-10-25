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دعت إلى تحرك فعلي لإلزام الدوحة بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية

لجنة حقوقية ليبية تطالب بتحقيق دولي في تورط قطر بتمويل الإرهاب
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أمل عبد الله (طرابلس)

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة العقوبات الدولية ولجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي شامل حيال تورط السلطات القطرية في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والمتشددة بليبيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر القطري، وذلك من خلال الاعترافات التي أقر به وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بوصول تمويل من بلاده لجماعات إرهابية في ليبيا والساحل الأفريقي، زاعماً أن المستهدف كان تمويل نشاطات خيرية قبل أن يصل بالخطأ إلى «جيوب الإرهاب».

وكان الوزير القطري أوضح في حوار مع مجلة «جون أفريك» الناطقة الفرنسية، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لبلاده بدعم الإرهاب في الساحل الأفريقي وليبيا، أن منحة قطرية كانت مخصصة من الهلال الأحمر القطري قد سقطت بالخطأ في أيدي الإرهابيين.

وقالت اللجنة، إن ذلك يؤكد تورط السلطات القطرية في دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا تحت غطاء النشاط الخيري والإنساني، حيث أدى هذا الدعم والتمويل إلي تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، كما أدى هذا الدعم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي «خليج السدرة»، وهو ما يعد خرقا وانتهاكا للقوانين الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها واستيائها حيال هذه الجريمة النكراء والعمل غير الأخلاقي والمنافي للقيم الإنسانية من خلال قيام السلطات القطرية استغلال الهلال الأحمر القطري وتوظيف العمل الإنساني والخيري لصالح دعم التنظيمات الإرهابية والمتشددة في ليبيا، حيث أنه من المتعارف عليه أن الهلال الأحمر في العالم يقدم مساعدات إنسانية لإنقاذ حياة البشر بإرسال الدم والدواء والغذاء والغطاء، أما الهلال الأحمر القطري، فأرسل الرصاص والقنابل والمال لقتل الليبيين.

كما جددت اللجنة مطالبتها للجمعية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، باعتماد استراتيجية أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب أينما حل، والعمل على تجفيف منابعه، ومعاقبة الدول والمنظمات الداعمة، وذلك وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، مشيرة إلى أن الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية من وراء جهة تدعي حمايتها للإنسانية، هي الجرائم التي تتمثل في انتهاك لحقوق (الجيل الأول) الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966، لأنها حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها ولا يُسمح بالانتقاص من قدرها، وأن انتهاكها يعد جريمة لا تسقط بالتقادم. ... المزيد
     
 