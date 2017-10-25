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أمير الكويت: أزمة قطر تشهد تطورات كبيرة
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن الأزمة القطرية مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، تشهد تطورات كبيرة، مشيراً إلى ضرورة الوعي الكامل بمخاطر التصعيد في الأزمة.

وقال إن الأزمة الخليجية «خلافاً لتمنياتنا وآمالنا تحمل في طياتها احتمالات التطور، ويحب أن نكون على وعي كامل بمخاطر التصعيد، بما يعنيه ذلك من تداعيات إقليمية ودولية تعود بالضرر على الخليج وشعوبه».

وأضاف أمير الكويت، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، إن «مجلس التعاون الخليجي هو شمعة الأمل في النفق العربي، وانهياره هو تصدع لآخر معاقل العمل المشترك».

وأضاف أن على الجميع أن يدركوا أن الهدف الأوحد لدولة الكويت من الوساطة الخليجية إصلاح ذات البين، وترميم البيت الخليجي «الذي هو بيتنا وحمايته من الانهيار».

وشدد على أن «التاريخ والأجيال لن تسامح من يقول كلمة واحدة تساهم في تأجيج الخلاف الخليجي»، مشيراً إلى أن وساطة الكويت ليست مجرد وساطة تقليدية يقوم بها طرف بين طرفين «نحن لسنا طرفاً، بل طرف واحد مع شقيقين». ... المزيد
     
 