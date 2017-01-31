مسلحون يغتالون مسؤولاً عسكرياًً في حضرموت

عدن (الاتحاد)

اغتال مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن نائب القوة العسكرية في مدينة القطن العقيد علي البكري بوادي حضرموت، جنوب شرق اليمن. وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن المسلحين كانوا ملثمين أطلقوا النار صوب البكري أثناء تواجده في أحد الأسواق الشعبية في المدينة، لافتاً إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار عقب تنفيذهم الهجوم. ويعد البكري أحد القيادات العسكرية التي شاركت في العمليات الأخيرة التي أسهمت في تطهير مدينة القطن من عناصر تنظيم القاعدة في أبريل 2016.

في سياق آخر فجر مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية عدداً من القنابل في أنحاء متفرقة من مدينة المكلا عاصمة حضرموت ولاذوا بالفرار.

وأضاف سكان محليون أن المجهولين ألقوا القنابل في أحياء جولة الكتاب وخلف معلب بارادم وموقع تجمع المجاري في مديرية الديس شرق المكلا، دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

وأكد العقيد خالد باصرة أن العناصر الإرهابية تحاول من خلال هذه الهجمات أن تثير الذعر في صفوف الأهالي في ظل الضربات التي تتلقاها من قبل قوات النخبة الحضرمية، مضيفاً أن التشديد الأمني متواصل لتأمين المدينة والقضاء على تلك العناصر الإجرامية. وأضاف أنه تم تمشيط المنطقة بالكامل بحثا عن العناصر التي قامت برمي القنابل في الديس.