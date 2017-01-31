سلطات سقطرى تتجه لتنشيط السياحة وتشيد بدعم الإمارات

عدن(الاتحاد)

أكدت السلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى أن هناك توجهات لتنشيط السياحة وإنعاش هذا القطاع خلال الفترة القادمة عقب إعلان منظمة اليونسكو المحافظة ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية.

وأوضح محافظ سقطرى العميد سالم عبدالله السقطري أن هناك توجهات للترويج السياحي للمحميات البرية والبحرية والمتنفسات الطبيعية والكهوف الأثرية والمغارات والشواطئ الساحرة والحياة الطبيعية والتنوع الحيوي الفريد الذي تمتاز به سقطرى من أجل جذب السياح وإنعاش الحركة السياحية في الأرخبيل.

وأشار إلى أن إنعاش السياحة في الأرخبيل يتطلب خطوات حكومية من بنية تحتية وتعزيز قدرة المحميات الطبيعية والسياحية من فنادق وشاليهات، تقديم خدمة أفضل إلى جانب وضع ثابت لرحلات الطيران الداخلية والخارجية. وأضاف أن ثورة سياحة تشهدها سقطرى في ظل استقرار الأوضاع الأمنية والتي تشكل أفضل حالة من أي محافظات يمنية أخرى في ظل الأزمة الراهنة، مؤكداً أن تفرد الجزيرة بالاستقرار الأمني يشجع السياحة الداخلية والخارجية، ويجعلها الملاذ الآمن لحياة طبيعية هادئة.

وأضاف محافظ سقطرى أن هناك عدداً من المشاريع التنموية التي تشهدها المحافظة من خلال الدعم السخي واللامحدود المقدم من دولة الإمارات في عدة مجالات حيوية على رأسها تأهيل مطار سقطرى الدولي، وميناء المحافظة، ومشاريع تنموية أخرى يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية لإنجازها.

وقدم الشكر والتقدير لدولة الإمارات على الجهود المبذولة من أجل دعم وإسناد جهود السلطة المحلية والأمنية والعسكرية في النهوض عقب الأعاصير التي ضربت سقطرى وخلفت أضراراً كبيرة في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.