كوريا الجنوبية في زمن الحرب

هيونمين مايكل كان*

في الاحتفال بيوم القوات المسلحة المنظم في 28 سبتمبر المنصرم، أفصح الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي-إن» عن رغبته في استعادة بلاده للقيادة العسكرية في زمن الحرب. وأثناء كلمته أعلن مون أن كوريا الجنوبية «يجب أن يكون لها القيادة العسكرية في زمن الحرب، لزرع الخوف في قلب كوريا الشمالية والفوز بثقة المواطنين. وهذه الاستعادة للقيادة العسكرية في زمن الحرب ستدعم التطور العسكري وتضع كوريا الجنوبية في مركز أمن شرق آسيا، بناءً على قدرات دفاعية مستقلة».

ويذكر أن حقل قيادة العمليات العسكرية يُقسم عادة إلى قيادة في زمن السلم وأخرى في زمن الحرب. والسائد هو أن تكون القيادة العسكرية لرئيس دولة ذات سيادة، لكن كوريا الجنوبية أوكلت قيادتها العسكرية للجنرال دوجلاس ماكآرثر الذي كان قائداً لقوات الأمم المتحدة في 17 يوليو عام 1950 عشية اندلاع الحرب الكورية. واستعادت كوريا الجنوبية القيادة العسكرية في زمن السلم في عام 1994، لكن سلطة القيادة العسكرية في زمن الحرب أوكلت إلى قائد القوات المشتركة، وهو جنرال أميركي.

وتأتي تعليقات الرئيس الكوري قبل مراجعة للحكومة القومية بدأت في 13 أكتوبر الجاري. وأصبحت القضية أولوية كبرى كل مرة تخضع فيها الأجهزة العسكرية للفحص. وكان من بين نقاط الاهتمام الرئيسية أثناء عملية المراجعة ما إذا كانت عملية الانتقال المبكر للقيادة العسكرية في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية ستضعف التحالف بينها وبين الولايات المتحدة. وأثناء عملية فحص وزارة الدفاع القومي، صرح عضو البرلمان عن «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، «بايك سيونج-جو»، بأن «هناك تساؤلات بشأن إذا ما كانت التصريحات العلنية للرئيس بشأن الاستعادة المبكرة للقيادة العسكرية في وقت الحرب، أثناء الاحتفال بيوم القوات المسلحة، ملائمة لعمل التحالف بين كوريا والولايات المتحدة».

وعلى النقيض من ذلك، صرح «وو سانج-هو»، من نواب «الحزب الديمقراطي الكوري» الحاكم، قائلا إن «عامل زعزعة الاستقرار هنا هو احتمال أن يؤدي استعادة القيادة العسكرية في زمن الحرب إلى إضعاف التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.. لا بد من حجة وجيهة للادعاء بأن الاستعادة ستوسع في واقع الحال من قدراتنا على شن الحرب». وردت وزارة الدفاع القومية بأنه في غضون شهر ستتخذ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خطة لبناء قيادة مشتركة للقوات العسكرية في المستقبل، يكون فيها جنرال كوري جنوبي في قمة القيادة، بينما يكون جنرال من الجيش الأميركي في منصب نائب القائد.

وذكر الجنرال «كيم بايونج-جو»، نائب القائد في القيادة المشتركة للقوات، أن «انتقال القيادة العسكرية في زمن الحرب قائم على اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. التحالف بين البلدين أقوى من أي وقت. فكوريا الجنوبية ستظل خاضعة لحماية إطار العمل لتحالف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قبل وبعد انتقال القيادة العسكرية في زمن الحرب».