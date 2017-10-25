كيف نكبح تركيا داخل «الناتو»

جيمس ستافريديس*

منذ تأسيسها قبل قرن تقريباً، كانت سياسة تركيا الخارجية تتلخص في عبارة بسيطة: «لا مشكلات مع جيراننا». لكن الموقف اليوم بات مختلفاً، فكل جيران تركيا «باتت لديهم الآن مشكلات»، كما أن الأتراك ذاتهم لديهم العديد من المشكلات الخاصة. ومع ذلك، ليس ثمة إدراك كافٍ، لمدى أهمية قيام الولايات المتحدة وحلفاء تركيا في «الناتو»، بتسوية خلافاتهم معها، ومساعدتها على اجتياز أزمتها الإقليمية.

ففي الوقت الراهن يعاني الأتراك من ضغط هائل جراء قتالهم ضد الإرهابيين في سوريا والعراق، في حالة نادرة لحرب مستدامة تدور رحاها على امتداد الجناح الجنوبي للناتو. وروسيا تقترب أكثر على الدوام من تركيا، وتنسق معها العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، وتوافق على أن تبيعها منظومة الدفاع الجوي «إس-400»، وهي أحدث منظومة في الترسانة العسكرية الروسية.

وعلى الصعيد الداخلي، يمثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصية استقطابية لحد كبير، حيث مازال يصب جام غضبه على من شاركوا في الانقلاب الفاشل ضده الصيف الماضي، ويتخذ بحقهم إجراءات أدت إلى سجن ما يزيد على 50 ألف تركي وطرد ما يزيد على 150 ألفاً آخرين من وظائفهم، فضلاً عن قيامه بحملات دهم متكررة ضد «الصحفيين المتمردين» و«القضاة المشتبه فيهم».

وفي الآن ذاته، تفاقمت العلاقات الأميركية التركية عقب سلسلة من المواجهات التي تراوحت ما بين الكبيرة والتافهة. فأردوغان مازال مأخوذاً حتى الآن بفكرة قيام الولايات المتحدة بإبعاد فتح الله جولين، رجل الدين التركي الذي يعيش في بنسلفانيا، والذي يعتقد أنه كان المدبر الرئيس للانقلاب الذي وقع ضده، كما خضع عدد من أفراد فريقه الأمني للإدانة في الولايات المتحدة، بعد قيامهم بضرب مجموعة من المتظاهرين الأتراك في واشنطن. وفي هذا الشهر قامت تركيا باعتقال وسجن موظف تركي يعمل في وزارة الخارجية الأميركية، مما أثار موجة من الإجراءات الانتقامية في مجال التأشيرات ذهابا وإيابا بين أنقرة وواشنطن، ووجه ضربة قاصمة لليرة التركية.

من المفهوم أيضاً أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من التحركات التركية في سوريا، والتي تبدو أكثر انسجاماً مع مصالح روسيا وإيران، من مصالح الولايات المتحدة.