«الهلال» تدشن المرحلة الأولى لتأهيل 4 قاعات بجامعة عدن

عدن (الاتحاد)

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس، المرحلة الأولى لتأهيل أربع قاعات دراسية في كلية العلوم بجامعة عدن، والتي تأتي ضمن مشاريع الهلال الأحمر الإماراتية لتأهيل المؤسسات التعليمية بعدن عموماً وجامعة عدن تحديداً.

وفي تصريحٍ صحفي عقب عملية التدشين، أعربت الدكتورة نجاة علي مقبل عميد كلية العلوم بالجامعة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات حكومة وشعباً على وقفتها الأصيلة مع مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل المؤسسات التعليمية بعدن والمحافظات المحررة، وثمنت دور الهلال الأحمر الإماراتية ودعمها لعدن والمؤسسات التعليمية المختلفة، إيماناً من القائمين عليها بأهمية الاهتمام بجيل المستقبل باعتبارهم شركاء الحاضر وقادته، وعلى عاتقهم يقع البناء الآمن والمزدهر للوطن بشكلٍ عام.

بدورها، أكدت الدكتورة إشراق السباعي، وكيل مساعد وزارة الصحة العامة والسكان، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ستواصل عملية الدعم لمختلف المؤسسات التعليمية بعدن، ومن ضمنها جامعة عدن خلال المرحلة الثانية لهذا المشروع، والذي يأتي ضمن برنامج الهلال الأحمر لتعزيز مختلف قطاعات التعليم بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت أسيم ناصر هادي ممثل الهلال الأحمر الإماراتية بعدن أن من ضمن أولويات الهلال الأحمر الإماراتية في الوقت الراهن هو تحسين الخدمات التعليمية الأساسية والجامعية في اليمن لإعادة الحياة إلى طبيعتها وما كانت عليه قبل الأزمة، وأن الخطط الموضوعة لجامعة عدن للمرحلة الثانية تتضمن تأهيل عدد من الكليات والمراكز العلمية والوحدات الإدارية بالجامعة وتأثيثها ومدها بالمعدات والوسائل التعليمية، وتوفير المستلزمات الدراسية الجامعية للطلاب.