طرح «الإمارات العالمية للألمنيوم» للاكتتاب عام 2018

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة مبادلة للاستثمار، أنها تتوقع طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (التابعة لها)، للاكتتاب العام، وهي واحدة من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم العام المقبل. وقال معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، إن الشركة تنوي «طرح الإمارات العالمية للألمنيوم للاكتتاب العام خلال العام المقبل 2108»، وأضاف المبارك في لقاء بالمستثمرين في الرياض، أن الشركة ساهمت بنحو 5 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارات، وزادت أرباحها الصافية بنسبة 10% في 2016 لتصل إلى 2.1 مليار درهم، على الرغم من انخفاض الإيرادات.

وتابع المبارك، «مبادلة للاستثمار» حريصة على الاستثمار في التكنولوجيا، مستشهداً بتحركها الأخير في الاستثمار في صندوق التكنولوجيا «فيجن» التابع لـ«رؤية سوفت بنك».