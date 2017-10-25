  • الأربعاء 05 صفر 1439هـ - 25 أكتوبر 2017م
  02:03    اسرائيل توافق على بناء 176 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة         02:04     الشرطة تصادر أسلحة وذخائر لرجل محسوب على التيار الإسلامي في برلين        02:26    ضمان توقف طباعة بطاقات التأمين الصحي لمشتركي "ثقة" في نوفمبر        02:29    مقتل وإصابة 5 من قوات حفتر في هجوم شرق ليبيا    

طرح «الإمارات العالمية للألمنيوم» للاكتتاب عام 2018
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة مبادلة للاستثمار، أنها تتوقع طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (التابعة لها)، للاكتتاب العام، وهي واحدة من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم العام المقبل. وقال معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، إن الشركة تنوي «طرح الإمارات العالمية للألمنيوم للاكتتاب العام خلال العام المقبل 2108»، وأضاف المبارك في لقاء بالمستثمرين في الرياض، أن الشركة ساهمت بنحو 5 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارات، وزادت أرباحها الصافية بنسبة 10% في 2016 لتصل إلى 2.1 مليار درهم، على الرغم من انخفاض الإيرادات.

وتابع المبارك، «مبادلة للاستثمار» حريصة على الاستثمار في التكنولوجيا، مستشهداً بتحركها الأخير في الاستثمار في صندوق التكنولوجيا «فيجن» التابع لـ«رؤية سوفت بنك».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 