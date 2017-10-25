أحمد بن سعيد يزور جناح «أدويا» وشركاتها في «ويتيكس 2017»

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، جناح هيئة مياه وكهرباء أبوظبي «أدويا» ومجموعة شركاتها، في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2017». ورافق سموه في الزيارة سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، واستمع سموه إلى شرح مفصل عن الهيئة ومجموعة شركاتها والدور الذي تقوم به في دعم قطاعي الماء والكهرباء في الدولة والجهود الحثيثة التي تبذلها في مجال ترشيد استهلاك الماء والكهرباء.

من جانبه، أكد الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة حرص الهيئة ومجموعة شركاتها على الإسهام بفاعلية في مثل هذه المعارض لإبراز أحدث المشروعات والممارسات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة وإتاحة الفرصة للاطلاع على التقنيات الجديدة في مجال الماء والكهرباء والالتقاء بالمختصين في مجال الطاقة وتبادل الخبرات ونقل المهارات المكتسبة لإدخالها في منظومة العمل، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، إضافة إلى إبراز الشوط الذي قطعته «الهيئة» في هذا المجال. وأشاد الصيعري بالدور البارز لهيئة كهرباء ومياه دبي في إنجاح هذا الحدث الذي يعزز تبادل الخبرات والأفكار مع أبرز الرواد العالميين في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.