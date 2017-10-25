«كهرباء الشارقة» توقع اتفاقية مع «شنايدر» لتقوية الشبكات

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اتفاقية تعاون مع شركة «شنايدر» العالمية لتزويد «الهيئة» بصناديق توزيع وأجهزة كهربائية لتقوية الشبكات، وتحقيق الثبات والاستقرار ضمن مشاركتها بمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2017» بمركز دبي التجاري العالمي، حيث استعرضت 7 إدارات مختلفة عدداً من المبادرات المبتكرة في الطاقة وتطوير الشبكات وتحسين جودة المياه وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة، كما شاركت الهيئة في جلسة حوارية عن كفاءة الطاقة وأهميتها في دعم توجهات القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إن مشاركة «الهيئة» إن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع «شنايدر» على هامش المعرض ستسهم في تعزيز الشبكات وتوفير صناديق توزيع ذات جودة وكفاءة ومواصفات عالمية وتراعي الاشتراطات البيئية، وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

وأضاف أن مشاركة «الهيئة» هذا العام متميزة، وتسلط الضوء على أحدث المبادرات والتقنيات المستخدمة في «الهيئة» وتقديم خدمات الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة وتطوير مصنع مياه زلال لإنتاج أجود أنواع المياه المعبأة، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية وتطوير شبكات المياه، مشيراً إلى أن فريق عمل متميز شارك في المعرض لتبادل الخبرات، والتعرف إلى أهم وأحدث المستجدات في المياه والطاقة والإدارة البيئية والتنمية المستدامة.