تكريم 33 فائزاً بالدورة الثالثة من جائزة الإمارات للطاقة

دبي (الاتحاد) ‬

كرم ‬سمو ‬الشيخ ‬أحمد ‬بن ‬سعيد ‬آل ‬مكتوم، ‬رئيس ‬المجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬بدبي ‬الفائزين ‬بجائزة ‬الإمارات ‬للطاقة ‬البالغ ‬عددهم ‬33 ‬فائزاً، ‬التي ‬تقام ‬تحت ‬رعاية ‬كريمة ‬من ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة، ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، ‬رعاه ‬الله، ‬تحت ‬شعار «‬حلول ‬مستدامة ‬لطاقة ‬نظيفة»‬.

وأقيم حفل التكريم بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وحضره سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس الجائزة، وأحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة، وعدد من الخبراء وصانعي قرار من الفاعلين بقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، تقديراً للإنجازات التي حققوها في مجال تقديمهم لأفضل حلول كفاءة الطاقة والطاقة البديلة.

وتهدف الجائزة، التي تعد راعياً استراتيجياً للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجال كفاءة الطاقة، والطاقة البديلة، والاستدامة، وحماية البيئة.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة «شهدت دورة هذا العام من الجائزة مشاركة واسعة من مختلف الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة لمشاركات من الدول الأوروبية والاسكندنافية والولايات المتحدة، حيث تخطى حجم المشاركة التوقعات بوصوله لـ 210 مشاركات مقارنة بـ 112 مشاركة في الدورة الماضية للجائزة».