محمد بن راشد: «ويتيكس» يرسخ ثقافة ومفهوم الطاقة النظيفة في العالم

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة البيئية «ويتيكس»، يرسخ ثقافة ومفهوم الطاقة النظيفة في الأوساط العالمية.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس لمعرض «ويتيكس»، المصاحب للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي رافقه خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأهداف المعرض، والمشاركة الواسعة من قبل مؤسساتنا الوطنية ومؤسسات وجهات أخرى من معظم دول العالم.

واعتبر سموه أن حياة الإنسان هي الأهم في هذا الكوكب، وعلى جميع دول العالم التعاون البناء فيما بينها من أجل الحفاظ على كوكبنا نظيفاً سليماً، وتحاشي استخدام المواد والطرق التي تسهم في تدميره، ومن ثم فقدان الآف البشر لحياتهم كل عام.