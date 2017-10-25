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ريتشي في «مونديال أبوظبي»
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

محمد حامد (دبي)

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن الحكم الدولي ساندرو ريتشي سيكون ممثلاً للكرة البرازيلية في مونديال الأندية، الذي يقام في أبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، وأشارت الصحافة البرازيلية إلى أن فريق جريميو لا زال يملك فرصة تمثيل البرازيل في مونديال الأندية، خاصة أنه يخوض منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أميركا، التي يتأهل المتوج بلقبها للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ريتشي البالغ 42 عاماً سبق له إدارة بعض مباريات مونديال 2014، الذي أقيم في البرازيل، إلا أن شهرته أساسها أنه أول حكم في التاريخ يتحقق من صحة هدف عن طريق استخدام تقنية خط المرمى.

     
 

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